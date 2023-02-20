Названі найненадійніші сімейні кросовери

Ці 20 моделей найчастіше страждають від проблем із надійністю. Експерти рекомендують ретельно подумати, перш ніж купувати ці автомобілі.

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Автомобільний ринок заповнений різними сімейними кросоверами, які суттєво відрізняються один від одного. Експерти назвали 20 найненадійніших моделей. Про це повідомили на сайті What Car?

Спільно з компанією MotorEasy експерти провели масштабне дослідження, у межах якого десятки тисяч власників кросоверів розповіли про досвід експлуатації своїх автомобілів. Після цього отримані дані проаналізували та виставили рейтинг на підставі відгуків.

Важливо

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Топ 20 найненадійніших сімейних кросоверів:

20. Skoda Karoq (дизель)

[ + – ] Skoda Karoq виявився найкращим із найгірших кросоверів Фото: Skoda

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 94,5%

Skoda Karoq виявився найнадійнішим кросовером у цьому рейтингу. Проте дизельна версія страждає від несправностей, пов'язаних із електронікою та внутрішнім оздобленням.

19. Kia Sportage (дизель)

[ + – ] Kia Sportage рідко завдає незручностей своїм власникам Фото: Kia

Роки випуску: 2016 — 2021

Рейтинг надійності: 94,3%

Дизельний Kia Sportage частіше страждає від поломок, аніж дизельна версія моделі. У кросовера іноді виходять із ладу двигун і коробка передач.

18. Mercedes-Benz GLA (дизель)

[ + – ] Дизельний Mercedes-Benz GLA виявився безпроблемною версією моделі Фото: Mercedes-Benz

Роки випуску: 2014 — 2020

Рейтинг надійності: 94,2%

Дизельний Mercedes-Benz GLA має проблеми з акумулятором та інформаційно-розважальною системою. Також власники поскаржилися, що ремонт кросовера займає багато часу.

17. Volkswagen Tiguan (бензин)

[ + – ] У бензинового Volkswagen Tiguan рідше трапляються поломки, ніж у дизельної версії Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2016 — наш час

Рейтинг надійності: 93,5%

У бензинового Volkswagen Tiguan рідко виходить із ладу двигун. Найпроблемнішою частиною моделі стала електроніка.

16. Renault Kadjar (дизель)

[ + – ] У Renault Kadjar трапляються збої, пов'язані з електронікою Фото: Renault

Роки випуску: 2015 — наш час

Рейтинг надійності: 93,3%

Дизельний Renault Kadjar страждає від проблем із електронікою та інформаційно-розважальною системою. Також є скарги від власників про несправності кузова та гальмівної системи.

15. Seat Ateca (бензин)

[ + – ] У Seat Ateca є проблеми з електронікою, кузовом і внутрішнім оздобленням Фото: SEAT

Роки випуску: 2016 — наш час

Рейтинг надійності: 93,2%

У цілому Seat Ateca має непогану надійність, але в нього є певні недоліки. Багато поломок були пов'язані з електронікою, кузовом і внутрішнім оздобленням.

14. Mercedes-Benz GLA (бензин)

[ + – ] Бензиновий Mercedes-Benz GLA поступається в надійності дизельної версії Фото: Mercedes-Benz

Роки випуску: 2014 — 2020

Рейтинг надійності: 91,8%

Бензиновий Mercedes-Benz GLA страждає від поломок частіше, ніж дизельна версія. Найпроблемнішими місцями є паливна система й електроніка.

13. Vauxhall/Opel Grandland X

[ + – ] Найчастіше в Opel Grandland X відбувалися поломки, пов'язані з кузовом, двигуном і коробкою передач Фото: Opel

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 91,7%

Vauxhall/Opel Grandland X має безліч проблем із кузовом, двигуном і коробкою передач. Із такими поломками зіткнулося 19% власників моделі.

12. Nissan Qashqai (бензин)

[ + – ] Бензиновий Nissan Qashqai має проблеми з електронікою Фото: Nissan

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 91,4%

У бензинового Nissan Qashai часто ламаються коробка передач і електроніка. Лише незначна частина власників цієї моделі розповіла про проблеми з двигуном.

11. Volkswagen Tiguan (дизель)

[ + – ] Дизельний Volkswagen Tiguan розчарував своєю надійністю порівняно з бензиновою версією Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2016 — наш час

Рейтинг надійності: 90,7%

Дизельний Volkswagen Tiguan сильно поступається бензиновою модифікацією в надійності. Крім цього, заміна поламаних деталей обходиться дорожче.

10. Nissan Qashqai (дизель)

[ + – ] Дизельна версія Nissan Qashqai виявилася найненадійнішою Фото: Nissan

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 90,3%

Дизельний Nissan Qashqai має ще більше проблем, аніж бензинова версія. Близько 28% стикалися з поломками під час експлуатації кросовера.

9. Dacia/Renault Duster

[ + – ] У Renault Duster трапляються поломки, пов'язані з електронікою та гальмівною системою Фото: Dacia

Роки випуску: 2013 — 2018

Рейтинг надійності: 89,8%

Бюджетний бестселер також має свої недоліки. У Duster часто відбуваються збої в роботі електроніки та гальмівної системи.

8. Volvo XC40 (бензин)

[ + – ] Бензинова модифікація Volvo XC40 не відрізняється надійністю Фото: Volvo

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 89,6%

Бензиновий Volvo XC40 поступається в надійності своїм гібридним версіям. Найчастіше власники мали проблеми з кузовом, двигуном і електронікою.

7. BMW X1 (дизель)

[ + – ] Ремонт BMW X1 може коштувати круглу суму Фото: BMW

Роки випуску: 2015 — 2022

Рейтинг надійності: 89,2%

BMW X1 виявився не такою вже й поганою моделлю, але він має істотні недоліки. Найсерйознішою проблемою є дорожнеча запчастин, які найчастіше виходять із ладу, — електроніка та кузовні деталі.

6. Peugeot 3008 (бензин)

[ + – ] Бензиновий Peugeot 3008 страждає від проблем із електронікою та двигуном Фото: Peugeot

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 88,3%

У бензинового Peugeot 3008 часто виникають проблеми з електронікою та двигуном. Ще одним недоліком є погане складання кузова та внутрішньої обробки.

5. Audi Q3

[ + – ] В Audi Q3 найчастіше виходить із ладу електроніка Фото: Audi

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 87,4%

У 43% власників Audi Q3 траплялися поломки під час експлуатації. Багато скарг пов'язані з електронікою та кузовом.

4. Land Rover Range Rover Evoque

[ + – ] Range Rover Evoque другого покоління став надійнішим Фото: Land Rover

Роки випуску: 2019 — наш час

Рейтинг надійності: 86,1%

Друге покоління Range Rover Evoque стало надійнішим, але не позбавилося всіх недоліків. Основною проблемою залишається ненадійна електроніка та вихлопна система.

3. Jaguar E-Pace

[ + – ] Jaguar E-Pace має проблеми з двигуном і вихлопною системою Фото: Jaguar

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 82,9%

Найчастіше в моделі виникають проблеми із супутниковою навігацією. Крім цього, відбуваються поломки з двигуном і вихлопною системою.

2. Land Rover Range Rover Evoque

[ + – ] Перше покоління Land Rover Range Rover Evoque здобуло репутацію ненадійного автомобіля Фото: Land Rover

Роки випуску: 2011 — 2019

Рейтинг надійності: 78,8%

Компактний британський кросовер страждає від проблем із електронікою та вихлопною системою. Також у деяких авто відбувалися поломки з гальмівною системою та кондиціонером.

1. Peugeot 3008 (дизель)

[ + – ] Дизельний Peugeot 3008 має багато серйозних проблем Фото: Peugeot

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 74,4%

Дизельний Peugeot 3008 був визнаний експертами як найгірший серед усіх сімейних кросоверів на ринку за надійністю. В автомобіля часто виникають проблеми з підвіскою, кузовом і гальмівною системою.

Раніше Фокус розповів, що експерти назвали 10 найбезпроблемніших уживаних компактних автомобілів і відзначили 3 моделі, від яких краще триматися подалі.