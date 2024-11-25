Volkswagen презентував брутальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

Новий Volkswagen Amarok 10 Deserts Edition отримав позашляхові шини та захист днища, а його кліренс збільшили. Пікап оснастили 209-сильним турбодизелем.

Лінійку Volkswagen Amarok 2025 поповнила нова версія 10 Deserts Edition. Пікап презентували в Австралії і саме там він спочатку надійде в продаж. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Кліренс пікапа зріс до 275 мм Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Amarok 10 Deserts Edition присвятили цікавому досягненню моделі. Спеціально підготовлений пікап VW Amarok потрапив до Книги рекордів Гіннесса – авто подолало усі 10 австралійських пустель. Загалом воно проїхало 6421 км за 6 днів і 17 годин.

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Volkswagen Amarok 10 Deserts Edition, по суті, є аналогом Ford Ranger Tremor, який був на тесті Фокусу (дві моделі збудовані на одній платформі). Він отримав 17-дюймові позашляхові шини та додатковий захист днища, а його кліренс збільшили на 40 мм (до 275 мм).

До того ж, комплектація включає дуги та кришку-ролету для вантажного кузова. А ще боковини прикрасили смугами на написами 10 Deserts Edition.

Комплектацію поповнила кришка-ролета Фото: Volkswagen

Пікап Volkswagen Amarok оснастили 2,0-літровим бітурбодизелем на 209 к. с. і 500 Н∙м та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Звісно ж, повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також є режими для різних видів бездоріжжя.

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