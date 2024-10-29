Брутальний і оригінальний: презентовано перший пікап Kia (фото, відео)

Kia Tasman — середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 1,2 тонни. Модель із агресивним дизайном запропонують у бензиновій та дизельній версіях.

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На автошоу в Саудівській Аравії презентували новий Kia Tasman. Перший рамний пікап Kia надійде в продаж на початку 2025 року. Про нього розповіли на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Дизайн Kia Tasman 2025

Пікап Kia Tasman – середньорозмірна модель, яка кине виклик Ford Ranger, Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. Її запропонують у версіях із двома та чотирма дверима. Вантажопідйомність становить 1195 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Позашляховий Kia Tasman X-Pro Фото: Kia

Розміри Kia Tasman 2025:

довжина – 5410 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1890 мм;

колісна база – 3270 мм.

Модель запропонують у версіях із двома та чотирма дверима Фото: Kia

Новий Kia Tasman вирізняється брутальним рубаним дизайном із розширеними крилами та вигнутою віконною лінією. Досить нестандартно виглядає передня частина авто з широкою решіткою радіатора, вертикальними фарами та вигнутим рельєфним капотом.

Салон Kia Tasman 2025

У салоні на передній панелі встановили одразу три дисплеї: 12,3-дюймові екрани віртуального щитка приладів та мультимедіа, розділені невеликим 5-дюймовим тачскріном клімат-контролю. Передні сидіння розділені високою консоллю.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Kia

Розробники стверджують, що салон Kia Tasman 2025 є одним із найпросторіших у класі. Задні сидіння отримали регулювання куту спинку та підйомну подушку, під якою є ніші для дрібних речей. Також встановили розкладний столик і дві бездротові зарядки для смартфонів. Серед опцій є акустика Harman Kardon та камери кругового огляду.

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Пікап Kia Tasman, характеристики

На батьківщині, в Південній Кореї, новий Kia Tasman дебютує із 2,5-літровим бензиновим турбомотором на 281 к. с. і 421 Н∙м. Він здатен розігнатися до сотні за 8,5 с і розвинути 185 км/год.

Пізніше запропонують 2,2-літровий турбодизель на 210 к. с. і 441 Н∙м. Такий пікап Kia Tasman стартує до сотні за 10,4 с.

Подушки задніх сидінь піднімаються Фото: Kia

Модель запропонують із 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП, заднім або повним приводом.

Також у лінійці буде позашляховий варіант X-Pro зі збільшеним (з 224 до 252 мм) кліренсом, позашляховими шинами, електронним заднім диференціалом та набором режимів для бездоріжжя. Він здатен форсувати броди глибиною до 800 мм.

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