Новий Kia Sportage 2025 розсекретили до презентації (фото, відео)
Дизайн Kia Sportage зазнає суттєвих змін — його виконають у новому фірмовому стилі. Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях.
Опубліковано офіційні тизери нового Kia Sportage. Компактний кросовер пройде плановий фейсліфтинг і буде презентований у Південній Кореї в листопаді. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На тизерах новий Kia Sportage у тіні, проте можна розгледіти, що в нього повністю нова передня частина. Її дизайн витримано в стилі старшого Kia Sorento – з широкою решіткою радіатора та вузькими світлодіодними фарами. Ззаду видно оновлені ліхтарі. Відомо, що таким чином оновлять як коротку європейську, так і подовжену американську версію.Важливо
Салон Kia Sportage 2025 на тизерах не показали. Відомо, що кросовер отримає збільшені дисплеї на передній панелі.
Двигуни Kia Sportage, скоріше за все, залишаться без змін. Це значить, що кросовер збереже 1,6-літрові бензинові турбомотори потужністю 150 і 180 к. с.
Крім того, в лінійці Kia Sportage 2025 залишаться стандартний гібрид на 229 сил та 265-сильний плагін-гібрид (він може проїхати до 69 км на електротязі). Кросовер, як і раніше, буде доступний із переднім або повним приводом.
До речі, нещодавно опублікували тизери першого рамного пікапа Kia.
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