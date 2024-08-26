На український ринок вийде найдешевший Kia: перші подробиці (фото)

Kia Picanto 2024 змінився зовні та отримав нові опції. Компактний хетчбек оснащений економічним 1,2-літровим двигуном.

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В Україну повернеться компактний Kia Picanto. Хетчбек А-класу виходить на наш ринок оновленим. Перші його подробиці з’явилися на сайті офіційного представництва південнокорейської марки.

Ліхтарі сполучені діодною смугою Фото: Kia

Новий Kia Picanto 2024 суттєво змінився зовні і тепер нагадує кросовер Sorento. Він отримав широку решітку радіатора та тоненькі Т-подібні фари. Ззаду ліхтарі з’єднали діодною смугою.

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Головною новинкою в салоні є цифрова панель приладів. Також замінено важіль КПП. Серед стандартного та додаткового обладнання з’явилися парктронік, вентиляція передніх крісел адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль смуги руху і "сліпих" зон.

У салоні встановили цифровий щиток приладів Фото: Kia

Характеристики та ціна Kia Picanto в Україні поки що не оголошені, хоча відомо, що він залишиться найдешевшою моделлю в лінійці марки. У Євросоюзі компактний хетчбек пропонують із 1,2-літровою бензиновою четвіркою потужністю 79 к. с. Витрата пального становить 5,6 л/100 км у змішаному циклі.

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