На украинский рынок выйдет самый дешевый Kia: первые подробности (фото)

Kia Picanto 2024 изменился внешне и получил новые опции. Компактный хэтчбек оснащен экономичным 1,2-литровым двигателем.

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В Украину вернется компактный Kia Picanto. Хэтчбек А-класса выходит на наш рынок обновленным. Первые его подробности появились на сайте официального представительства южнокорейской марки.

Фонари соединены диодной полосой Фото: Kia

Новый Kia Picanto 2024 существенно изменился внешне и теперь напоминает кроссовер Sorento. Он получил широкую решетку радиатора и тоненькие Т-образные фары. Сзади фонари соединили диодной полосой.

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Главной новинкой в салоне является цифровая панель приборов. Также заменен рычаг КПП. Среди стандартного и дополнительного оборудования появились парктроник, вентиляция передних кресел адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль полосы движения и "слепых" зон.

В салоне установили цифровой щиток приборов Фото: Kia

Характеристики и цена Kia Picanto в Украине пока не объявлены, хотя известно, что он останется самой дешевой моделью в линейке марки. В Евросоюзе компактный хэтчбек предлагается с 1,2-литровой бензиновой четверкой мощностью 79 л. с. Расход топлива составляет 5,6 л/100 км в смешанном цикле.

Кстати, на украинский авторынок выходит и новая Skoda Superb 2024. Модель дебютирует с мощным 265-сильным турбомотором.

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