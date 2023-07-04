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Компактные размеры и яркий дизайн: представлен самый дешевый Kia (фото)

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Фото: Kia | Версия Kia Picanto GT-Line отличается более агрессивным дизайном

Новый Kia Picanto серьезно изменился внешне и получил современное оборудование. Из линейки пропал самый мощный двигатель.

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Презентован новый Kia Picanto 2024. Компактный хэтчбек А-класса прошел модернизацию и поступит в продажу в Европе и Австралии с осени. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Kia.

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Дизайн передней части авто полностью изменен
Фото: Kia

Дизайн Kia Picanto 2024 претерпел серьезные изменения. У хэтчбека полностью новая передняя часть с широкой решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами, соединенными светящейся вставкой. Диодная полоса появилась и на крышке багажника.

Спортивный Kia Picanto GT-Line отличается более агрессивным дизайном решетки радиатора, массивными бамперами и 16-дюймовыми литыми дисками.

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Фонари соединены светящейся полосой
Фото: Kia

Главная новинка в салоне Kia Picanto 2024 – виртуальная панель приборов, предложенная в более дорогих версиях. Кроме того, заменен рычаг КПП и спереди и сзади появились разъемы USB-C. Расширена и палитра вариантов внутренней отделки.

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Все Kia Picanto 2024 оснащены улучшенной системой автоматического торможения. Среди опций есть адаптивный круиз-круиз-контроль, технологии контроля разметки и "слепых" зон.

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В салоне появился виртуальный щиток приборов
Фото: Kia

Новый Kia Picanto предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (67 л. с.) и 1,2 л (84 л. с.), а вот топовый литровый турбомотор на 100 л. с. больше не доступен. Можно выбрать 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Kia возродят свою самую спортивную модель в формате электрокара.

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