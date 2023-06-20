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Новый бюджетный кроссовер Kia полностью рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: MotorBeam | Kia Seltos изменится для 2024 модельного года

Обновленный Kia Seltos получит несколько косметических изменений, а также новую силовую установку. Кроссовер можно будет купить с турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 сил.

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В Индии заметили обновленный Kia Seltos 2024 без камуфляжа. Кроссовер изменится внешне и получит несколько внутренних доработок. Об этом сообщили на сайте MotorBeam.

Спереди можно заметить обновленные светодиодные фары. Они получат новую графику и станут эффективнее в ночное время суток.

Решетка радиатора стала немного больше. Внутри нее расположены тонкие дневные ходовые огни.

Kia Seltos 2024 Fullscreen
Силуэт обновленного кроссовера немного изменился
Фото: MotorBeam

Был изменен и передний бампер. Он стал более агрессивным и получил корпус для противотуманных фар.

Сзади появились новые фонари, соединенные светодиодной полосой. В бампере появились прорези для выхлопных патрубков.

Kia Seltos 2024 Fullscreen
Сзади появились заметные выхлопные патрубки
Фото: MotorBeam

Известно, что интерьер кроссовера также получит некоторые изменения. Внутри установят два дисплея размером по 10,25 дюйма. В список оснащения войдут панорамный люк, ADAS, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, вентиляция передних сидений и электронный стояночный тормоз.

Kia Seltos 2024 оснастят несколькими двигателями на выбор. Базовым станет 1,5-литровый атмосферный бензиновый агрегат мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Кроссовер также можно будет купить с турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

Будет предложен и 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 116 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Все моторы будут работать в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением или 6-ступенчатой "механикой".

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Дебют обновленного Kia Seltos состоится уже в начале июля. Начальная стоимость кроссовера составит около 20 000 долларов.

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