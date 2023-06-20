Новий бюджетний кросовер Kia повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Kia Seltos отримає кілька косметичних змін та нову силову установку. Кросовер можна буде купити з турбованим 1,5-літровим двигуном потужністю 160 сил.

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В Індії помітили оновлений Kia Seltos 2024 без камуфляжу. Кросовер зміниться зовні та отримає кілька внутрішніх доробок. Про це повідомили на сайті MotorBeam.

Попереду можна побачити оновлені світлодіодні фари. Вони отримають нову графіку та стануть ефективнішими у нічний час доби.

Решітка радіатора стала трохи більшою. Усередині неї розташовані тонкі денні ходові вогні.

Силует оновленого кросовера трохи змінився Фото: MotorBeam

Було змінено й передній бампер. Він став агресивнішим і отримав корпус для протитуманних фар.

Позаду з'явилися нові ліхтарі, які з'єднані світлодіодною смугою. У бампері з'явилися прорізи для вихлопних патрубків.

Позаду з'явилися помітні вихлопні патрубки Фото: MotorBeam

Відомо, що інтер'єр кросовера також отримає певні зміни. Усередині встановлять два дисплеї розміром по 10,25 дюйма. У список оснащення увійдуть панорамний люк, ADAS, двозонний клімат-контроль, бездротова зарядка та вентиляція передніх сидінь.

Kia Seltos 2024 оснастять кількома двигунами на вибір. Базовим стане 1,5-літровий атмосферний бензиновий агрегат потужністю 115 к.с. і 144 Нм крутного моменту. Кросовер також можна буде купити з турбованим 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к.с. і 253 Нм крутного моменту.

Запропонують і 1,5-літровий дизельний двигун потужністю 116 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Всі мотори будуть працювати в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням або 6-ступінчастою "механікою".

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Дебют оновленого Kia Seltos відбудеться на початку липня. Початкова вартість кросовера становитиме близько 20 000 доларів.

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