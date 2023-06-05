Самый доступный Kia полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый Kia Picanto станет агрессивнее на вид и будет похож на электрокары марки. В салоне впервые появится цифровой щиток приборов.

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В интернет попали первые фото нового Kia Picanto 2024. Компактный хэтчбек пройдет фейслифтинг и будет представлен во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carexpert.

Фонари растянуты на всю ширину кузова

Для Kia Picanto нынешнего поколения это будет уже второе обновление. Внешний вид хэтчбека изменили в духе флагманского электрокроссовера Kia EV9.

У Kia Picanto 2024 полностью изменена передняя часть. Новые Т-образные фары соединены светящейся диодной вставкой, а бампер стал массивнее и получил лакированный декор. Фонари хэтчбека растянуты на всю ширину кузова. На фото попал спортивный вариант GT-Line с обвесом и 15-дюймовыми литыми дисками.

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Главное новшество в салоне Kia Picanto 202 – цифровойй щиток приборов, который предложат в более дорогих версиях модели. Кроме того, заменен рычаг механической КПП.

В салоне появилась цифровая панель приборов

Ожидается, что новый Kia Picanto сохранит двигатели предшественника. Его будут оснащать 1,2-литровой атмосферной бензиновой четверкой мощностью 85 л. с. и 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором на 100 л. с. На выбор предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Kia готовит компактный электрокроссовер с запасом хода более 400 км.

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