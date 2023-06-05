Самый доступный Kia полностью рассекретили до премьеры (фото)
Новый Kia Picanto станет агрессивнее на вид и будет похож на электрокары марки. В салоне впервые появится цифровой щиток приборов.
В интернет попали первые фото нового Kia Picanto 2024. Компактный хэтчбек пройдет фейслифтинг и будет представлен во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carexpert.
Для Kia Picanto нынешнего поколения это будет уже второе обновление. Внешний вид хэтчбека изменили в духе флагманского электрокроссовера Kia EV9.
У Kia Picanto 2024 полностью изменена передняя часть. Новые Т-образные фары соединены светящейся диодной вставкой, а бампер стал массивнее и получил лакированный декор. Фонари хэтчбека растянуты на всю ширину кузова. На фото попал спортивный вариант GT-Line с обвесом и 15-дюймовыми литыми дисками.
Главное новшество в салоне Kia Picanto 202 – цифровойй щиток приборов, который предложат в более дорогих версиях модели. Кроме того, заменен рычаг механической КПП.
Ожидается, что новый Kia Picanto сохранит двигатели предшественника. Его будут оснащать 1,2-литровой атмосферной бензиновой четверкой мощностью 85 л. с. и 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором на 100 л. с. На выбор предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП.
Ранее Фокус сообщал, что Kia готовит компактный электрокроссовер с запасом хода более 400 км.
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