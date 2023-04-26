Kia готовит компактный и недорогой электрокроссовер с запасом хода свыше 400 км (фото)

Небольшой электрокроссовер Kia EV4 может стать заменой модели Soul. Городскую модель оснастят 170-сильным мотором и предложат ей на выбор два вида батарей.

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В электрической линейке Kia появится новая модель EV4. Компактный электрический кроссовер должны представить в конце 2023 или начале 2024 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Kia EV4 станет одной из самых доступных электрических моделей южнокорейской марки. Он будет значительно компактнее, чем кроссовер Kia EV6 и будущий EV5. По размерам кроссовер сопоставим с Kia Soul и не исключено, что он придет на смену этой модели. Цена также должна быть ниже, чем у собратьев.

В базовой версии запас хода электрокара составит 400 км Фото: carscoops.com

Судя по рендерам, дизайн Kia EV4 может быть выполнен именно в стиле Soul — с высоким капотом, вертикальными задними стойками крыши и трапециевидной решеткой радиатора.

Салон будет выдержан в духе других электрокаров Kia — с двумя большими дисплеями на передней панели. В отделке используют экологически чистые материалы. Также известно, что кроссовер получит набор современных систем безопасности.

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Новый Kia EV4 построят на платформе E-GMP, как и другие электрокары марки. Ожидается, что его оснастят мотором мощностью 170 л. с. и предложат с батареями емкостью 58 и 77 кВт∙ч. Уже в базовом исполнении запас хода составит 400 км.

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