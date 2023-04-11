Kia презентовала недорогой компактный кроссовер с хорошей проходимостью (фото)

Kia Seltos X-Line узнается по пластиковому защитному обвесу и внедорожным 18-дюймовым шинам. Кроссовер предлагают исключительно с топовым 195-сильным турбомотором и полным приводом.

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Линейку обновленного Kia Seltos 2023 пополнил внедорожный вариант X-Line. Кроссовер презентовали в США и там он уже доступен по цене от 28 690 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

Кроссовер комплектуется исключительно топовым 195-сильным турбомотором Фото: Kia

Как и все Kia Seltos 2023, версия X-Line отличается новой оптикой и увеличенной решеткой радиатора. В то же время у версии повышенной проходимости версии более массивный пластиковый обвес и рейлинги для багажника на крыше. Хромированные детали заменены черными. Также предусмотрены 18-дюйовые черные диски с внедорожной резиной, а вот клиренс остался неизменным – 185 мм.

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В салоне на передней панели теперь установлены два 10,25-дюймовых дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. Кроме того, у Kia Seltos X-Line расширена комплектация – предусмотрены бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида, а также функции автоматического торможения, удержания в полосе и контроля усталости водителя.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Kia

Новый Kia Seltos X-Line доступен исключительно с топовым 1,6-литровым турбомотором на 195 л. с. Кроссовер получил новую 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с функциями векторизации тяги и блокировки центральной муфты.

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