Kia презентувала недорогий компактний кросовер з хорошою прохідністю (фото)

Kia Seltos X-Line дізнається по пластиковому захисному обвазі та позашляховим 18-дюймовим шинам. Кросовер пропонують виключно з топовим 195-сильним турбомотором та повним приводом.

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Лінійку оновленого Kia Seltos 2023 доповнив позашляховий варіант X-Line. Кросовер презентували в США і там він вже доступний за ціною від 28690 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Кросовер комплектується виключно топовим 195-сильним турбомотором Фото: Kia

Як і всі Kia Seltos 2023, версія X-Line вирізняється новою оптикою та збільшеною решіткою радіатора. У той же час у версії підвищеної прохідності версії масивніший пластиковий обвіс і рейлінги для багажника на даху. Хромовані деталі замінені на чорні. Також встановлені 18-дюйові чорні диски із позашляховою гумою, а ось кліренс залишився незмінним – 185 мм.

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У салоні на передній панелі тепер встановлені два 10,25-дюймові дисплеї – віртуальна панель приладів та тачскрин мультимедіа. Крім того, у Kia Seltos X-Line розширена комплектація – передбачені безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду, а також функції автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю втоми водія.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

Новий Kia Seltos X-Line доступний виключно з топовим 1,6-літровим турбомотором на 195 к. с. Кросовер отримав нову 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з функціями векторизації тяги та блокування центральної муфти.

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