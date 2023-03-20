Kia показали майбутнього конкурента Tesla Model Y та Volkswagen ID.4 (фото)

Новий Kia EV5 — чотиримісний кросовер із незграбним дизайном. Електромобіль запропонують у версіях із заднім і повним приводом, а його запас ходу перевищить 480 км.

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Kia презентували концепт-кар EV5. Електричний кросовер є передсерійною версією майбутньої моделі, яка з'явиться до кінця цього року. Про це повідомляє офіційний сайт південнокорейського бренду.

Серійний електрокросовер представлять до кінця 2023 року Фото: Kia

Новий Kia EV5 — молодший брат представленого нещодавно семимісного електрокросовера EV9. У нього такий же незграбний дизайн із високим капотом, розширеними крилами й тоненькими світлодіодними фарами. Авто отримало великі 21-дюймові колеса.

На передній панелі встановлено великий дисплей Фото: Kia

Концепт-кар Kia EV5 оснащений дверцятами та чотирма сидіннями, що повертаються, але в серійної моделі їх не буде. У кросовера компактне плескате кермо та широкий дисплей на передній панелі, а кнопки виконані сенсорними.

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У внутрішній обробці використані екологічно чисті матеріали. Дах Kia EV5 повністю скляний.

Двері концепт-кари виконані такими, що відчиняються навстіж Фото: Kia

Електромобіль Kia EV5 збудований на платформі E-GMP, як і його старший брат. Він отримає акумуляторну батарею ємністю 77 кВт∙год, а запас ходу перевищить 480 км. Очікуються версії із заднім і повним приводом. Конкурентами моделі стануть Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 і Toyota bZ4X.

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