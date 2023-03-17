У Китаї презентували вантажний електромобіль за $4200: його продають на Alibaba (фото)
Фургон Matrix 01 сягає всього 3,5 м у довжину, але має місткий вантажний відсік об'ємом до 2600 л. Електрокар запропонують у версіях із запасом ходу 120 та 220 км.
Китайський стартап Matrix Motors презентував оновлений електромобіль 01. Компактний мінівен надходить у продаж за ціною від 29 800 юанів ($4200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Китайський електромобіль продаватимуть онлайн на Alibaba. Справа в тому, що цей маркетплейс є інвестором Matrix Motors.
Matrix 01 – компактний фургон із виразним дизайном. Має великі круглі фари і короткий високий капот. Для авто доступне двокольорове забарвлення.
Габарити електрокара Matrix 01:
- довжина – 3490 мм;
- ширина – 1465 мм;
- висота – 1685 мм;
- колісна база – 2350 мм.
У салоні встановлено цифрову панель приладів, а оснащення бюджетного електрокара включає камеру заднього виду. Об'єм вантажного відсіку становить 2300-2600 л.
Електромобіль Matrix 01 оснащений двигуном потужністю 20,5 к. с. та літій-залізофосфатною батареєю на 10,36 кВт∙год. Запас ходу складає 120 км. Згодом має з'явитися версія з батареєю ємністю 20,72 кВт∙год, здатна проїхати 220 км без підзарядки. Зарядити електрокар можна за 8 годин.
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