В Китае презентовали грузовой электромобиль за $4200: его продают на Alibaba (фото)

Фургон Matrix 01 достигает всего 3,5 м в длину, но обладает вместительным грузовым отсеком объемом до 2600 л. Электрокар предложат в версиях с запасом хода 120 и 220 км.

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Китайский стартап Matrix Motors презентовал обновленный электромобиль 01. Компактный минивэн поступает в продажу по цене всего от 29 800 юаней ($4200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Фургон достигает всего 3,5 м в длину Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль будут продавать онлайн на Alibaba. Дело в том, что этот маркетплейс выступает инвестором Matrix Motors.

Matrix 01 – компактный фургон с выразительным дизайном. У него большие круглые фары и короткий высокий капот. Для авто доступна двухцветная окраска.

Электрокар оснащен мотором на 20,5 л. с. Фото: CarNewsChina

Габариты электрокара Matrix 01:

длина – 3490 мм;

ширина – 1465 мм;

высота – 1685 мм;

колесная база – 2350 мм.

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В салоне установлена цифровая панель приборов, а оснащение бюджетного электрокара включает камеру заднего вида. Объем грузового отсека составляет 2300-2600 л.

Оснащение включает камеру заднего вида Фото: CarNewsChina

Электромобиль Matrix 01 оснащен мотором мощностью 20,5 л. с. и литий-железофосфатной батареей на 10,36 кВт∙ч. Запас хода составляет 120 км. Позже должна появиться версия с батареей емкостью 20,72 кВт∙ч, способная проехать 220 км без подзарядки. Зарядить электрокар можно за 8 часов.

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