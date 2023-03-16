Китайцы готовят новый стильный электрокроссовер с запасом хода 810 км (фото)

HiPhi Y будет предложен по цене около 58 000–72 500 долларов. Модель выделяется богатым оснащением, стильным дизайном и большим запасом хода.

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Китайская компания Human Horizons готовит к выходу новый электрический кроссовер HiPhi Y, который станет самой дешевой моделью бренда. Об этом рассказали на сайте Car News China.

HiPhi Y является среднеразмерным электрокроссовером, который войдет в премиальный сегмент. Модель выйдет на европейский рынок в 2024 году.

Более дорогие HiPhi X и HiPhi Z уже завоевали популярность не только в Китае, но и на других рынках. Они относятся к ценовому сегменту дороже 72 500 долларов. Новую модель предложат по цене около 400 000–500 000 юаней (58 000–72 500 долларов).

HiPhi Y получит узнаваемый дизайн в стиле других автомобилей бренда. Спереди расположены огромные блоки фар, а сзади — фонари, соединенные светодиодной полосой.

Задняя часть HiPhi Y выполнена минималистично Фото: MIIT China

Другими особенностями электрокроссовера являются датчик LiDAR на крыше, затемненная полоса задних фонарей и отсутствие дверных ручек. Вместо этого на средней стойке размещены кнопки.

Габариты HiPhi Y:

длина — 4938 мм;

ширина — 1958 мм;

высота — 1658 мм;

колесная база — 2950 мм.

Снаряженная масса электрокроссовера находится в пределе 2305-2430 кг. Тем не менее посадочных мест всего пять.

На выбор предложат две силовые установки. Базовый вариант доступен с одним электромотором мощностью 336 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 76,6 кВтч. Запас хода составляет 560 км.

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Более дорогие версии оснащены двумя электромоторами мощностью 504 л.с., а емкость аккумуляторной батареи составляет 115 кВтч. В этом случае запас хода увеличивается до 810 км. Также предусмотрена быстрая зарядка, которая способна зарядить аккумулятор на 80% за 10 минут.

Прототип HiPhi Y заметили на тестах Фото: Weibo

Сейчас HiPhi Y проходит дорожные испытания в Китае. Несмотря на это модель уже почти готова к серийному производству.

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