Китайці готують новий стильний електрокросовер із запасом ходу 810 км (фото)

HiPhi Y буде запропоновано за ціною близько 58 000-72 500 доларів. Модель відрізняється багатим оснащенням, стильним дизайном і великим запасом ходу.

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Китайська компанія Human Horizons готує до виходу новий електричний кросовер HiPhi Y, який стане найдешевшою моделлю бренду. Про це повідомили на сайті Car News China.

HiPhi Y є середньорозмірним електрокросовером, який увійде в преміальний сегмент. Модель вийде на європейський ринок у 2024 році.

Дорожчі HiPhi X та HiPhi Z вже завоювали популярність не тільки в Китаї, а й на інших ринках. Вони належать до цінового сегмента дорожче 72 500 доларів. Нову модель запропонують за ціною близько 400 000-500 000 юанів (58 000-72 500 доларів).

HiPhi Y отримає знайомий дизайн у стилі інших автомобілів бренду. Спереду розташовані величезні блоки фар, а ззаду – ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою.

Задня частина HiPhi Y виконана мінімалістично Фото: MIIT China

Іншими особливостями електрокросовера є датчик LiDAR на даху, затемнена смуга задніх ліхтарів та відсутність дверних ручок. Натомість на середній стійці розміщені кнопки.

Габарити HiPhi Y:

довжина — 4938 мм;

ширина — 1958 мм;

висота — 1658 мм;

колісна база — 2950 мм.

Споряджена маса електрокросовера знаходиться в межах 2305-2430 кг. Проте посадочних місць лише п'ять.

На вибір запропонують дві силові установки. Базовий варіант доступний з одним електромотором потужністю 336 к.с. та акумуляторною батареєю місткістю 76,6 кВтг. Запас ходу складає 560 км.

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Дорожчі версії оснащені двома електродвигунами потужністю 504 к.с., а місткість акумуляторної батареї становить 115 кВтг. Завдяки цьому запас ходу збільшується до 810 км. Також передбачено швидку зарядку, яка здатна зарядити акумулятор на 80% за 10 хвилин.

Прототип HiPhi Y помітили на тестах Фото: Weibo

Зараз HiPhi Y проходить дорожні випробування у Китаї. Попри це, модель вже майже готова до серійного виробництва.

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