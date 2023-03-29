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Автопілот та запас ходу 540 км: презентовано флагманський електрокросовер Kia (фото, відео)

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Фото: Kia | Kia EV9 став електричним флагманом марки

П'ятиметровий кросовер Kia EV9 — найбільший електромобіль марки. Зі старту модель запропонують у версіях потужністю від 204 до 380 к. с.

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У Південній Кореї відбулася онлайн-презентація Kia EV9. Великий сімейний електрокросовер найближчим часом покажуть публіці на автосалонах у Сеулі та Нью-Йорку. Він надійде у продаж на батьківщині у другому кварталі цього року, а на глобальний ринок вийде влітку. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Kia.

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Kia EV9 вийде на світовий ринок влітку
Фото: Kia

Дизайн Kia EV9 2023

Електромобіль Kia EV9 розсекретив два тижні тому, тому його дизайн не став сюрпризом. У зовнішньому вигляді переважають грані та кути. Незважаючи на це, в авто непогано пропрацьована аеродинаміка — коефіцієнт лобового опору становить 0,28. В електрокара тоненькі діодні фари та ліхтарі та 19-дюймові литі диски в базовій версії. У варіанті GT-Line колеса 21-дюймові, а дизайн авто дещо агресивніший. Кросовер побудований на платформі E-GMP і за габаритами його можна порівняти з Kia Telluride.

Розміри Kia EV9 2023:

  • довжина — 5010 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • висота — 1755 мм;
  • колісна база — 3100 мм.
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За довжиною кросовер можна порівняти з Kia Telluride
Фото: Kia

Салон та комплектація Kia EV9 2023

У внутрішній обробці використані екологічно чисті матеріали. На передній панелі встановлені два великі вигнуті дисплеї. Електрокросовер Kia EV9 запропонують у версіях на 6 та 7 місць, причому у шестимісному варіанті крісла другого ряду повертаються.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Kia

Базова комплектація Kia EV9 2023 включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Серед додаткового обладнання будуть камери замість дзеркал, функція доступу до салону зі смартфона, система автоматичного паркування з дистанційним керуванням та навіть автопілот третього рівня, що дозволяє не тримати руки на кермі. Примітно, що ці опції можна буде активувати дистанційно після покупки авто — для цього потрібно оформити спеціальну передплату.

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Сидіння другого ряду можна розгорнути
Фото: Kia

Електрокар Kia EV9, характеристики

Електромобіль Kia EV9 2023 отримає 800-вольтні силові установки. Зі старту кросовер запропонують у трьох варіантах за потужністю.

  • RWD Standard — задній привід, один двигун, 215 к. с., 8,2 с до 100 км/год, батарея на 76,1 кВт∙год;
  • RWD Long Range — задній привід, один двигун, 204 к. с., 9,4 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год;
  • AWD — повний привід, два мотори, 380 к. с., 6 с до 100 км/год, батарея на 99,8 кВт∙год.
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Для топової версії за підпискою можна буде збільшити крутний момент із 600 до 700 Н∙м — це скоротить час розгону до сотні до 5,3 с. Крім того, в 2025 з'явиться найпотужніший варіант Kia EV9 GT на 585 к. с.

Запас ходу поки оголошений тільки для "дальнобійної" 204-сильної версії – 541 км. Завдяки 800-вольтній архітектурі заряджання батареї у швидкому режимі на 45% займе 15 хвилин. На додаток, передбачена функція двонаправленої зарядки – до авто можна підключати електроприлади. Точну вартість моделі поки що не назвали, але очікується, що базова версія коштуватиме майже 56 000 доларів, а повнопривідна — приблизно 70 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Kia EV9 з'явиться п'ятимісний молодший брат EV5. Він надійде у продаж до кінця цього року.

Також ми писали, що у Китаї показали недорогий електрокросовер із запасом ходу 630 км.