Ціна $19 000 та запас ходу до 630 км: Dongfeng показав недорогий електрокросовер (фото)

Dongfeng Forthing Leiting — бюджетний 4,6-метровий електрокросовер з оригінальним дизайном. Серед особливостей моделі — функція швидкої зарядки та система напівавтономного водіння.

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У Китаї презентовано новий Dongfeng Forthing Leiting. Електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 129 900 до 229 900 юанів ($18 920 – 33 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар обладнаний 204-сильним двигуном Фото: CarNewsChina

Електромобіль Dongfeng Forthing Leiting вирізняється виразним дизайном із великими кутами нахилу стійок даху та високою віконною лінією. Безрамкова решітка радіатора поєднується із вигнутими фарами. Персоналізувати авто можна за допомогою двоколірного забарвлення та контрастного декору на кузов.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Розміри Dongfeng Forthing Leiting:

довжина — 4600 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2715 мм.

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У салоні обробка розведена яскравими вставками, а селектор КПП виконаний із кришталю. На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї. Спортивні передні крісла розділені високим центральним тунелем. Серед опцій є система напівавтомного водіння.

Спортивні крісла розділені високим тунелем Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Dongfeng Forthing Leiting обладнаний двигуном на 204 к. с. та 340 Нм, а розгін до 100 км/год займає 7,9 с. На вибір запропоновані батареї на 57,8 та 85,9 кВт∙год: запас ходу становить 430 та 630 км, відповідно. Заряджання електрокара на 80% займає 35-37 хвилин.

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