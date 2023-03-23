Двигун Volvo і ціна як у Duster: розсекречено новий компактний кросовер Geely (фото)

Geely Atlas Cool прийде на зміну моделі Coolray. Кросовер більший за попередника і відрізняється більш виразним дизайном.

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В Інтернет потрапили фото нового Geely Atlas Cool. Компактний кросовер презентують у квітні на автошоу у Шанхаї і він стане наступником моделі Coolray. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Geely Atlas Cool (у Китаї він відомий як Bouye Cool) кардинально змінився зовні. Його незграбний дизайн виконаний у дусі старшого Geely Atlas Pro другого покоління. Автомобіль має високий капот і вигнуту віконну лінію. Широкі грати радіатора поєднуються з Т-подібними діодними фарами.

Кросовер дещо більший за попередника Фото: Geely

На фото потрапив спортивний варіант S з обважуванням та 18-дюймовими дисками. Також китайський кросовер помітно виріс у розмірах.

Габарити Geely Atlas Cool 2023:

довжина – 4510 мм;

ширина – 1865 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2700 мм.

Geely Atlas Cool оснастять 1,5-літровим турбомотором Volvo Фото: Geely

Салон Geely Atlas Cool ще не показали, але відомо, що кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий тачскрин портретного формату. За доплату запропонують проекцію на лобове скло, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль.

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Кросовер Geely Atlas Cool дебютує з 1,5-літровим бензиновим турбомотором Volvo на 184 к. с. та 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Пізніше у лінійці може з'явитися гібридна версія. Ціна базової моделі становитиме менше 15 000 доларів, тобто авто буде коштувати на рівні Renault Duster.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely і Volvo спільно розробили гібридний кросовер з оригінальним дизайном.

Також ми писали, що у Geely з'явиться новий автомобільний бренд.