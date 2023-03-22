Volvo готують нового конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 600 км (фото)

Новий Volvo EX60 — п'ятимісний електрокросовер преміум-класу. Топова версія моделі отримає силову установку потужністю понад 500 к. с.

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Опубліковано перший рендер Volvo EX60. Електричний кросовер дебютує у 2025 році та стане наступником моделі XC60. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Volvo розпочали активну електрифікацію модельного ряду — у найближчі три роки шведський автовиробник представить одразу шість електромобілів. Не виключено, що спочатку новий Volvo EX60 буде випускатися паралельно з попередником. Конкурентами нової моделі стануть Tesla Model Y, Mercedes EQE SUV та BMW iX3.

Салон буде витриманий у стилістиці старшого Volvo EX90 Фото: Volvo

Судячи з зображення, дизайн авто буде витриманий у дусі нового флагманського Volvo EX90. У нього стриманий гранований дизайн із заглушкою на місці решітки радіатора.

Очікується, що салон Volvo EX60 2025 також виконають у стилі старшого брата. П'ятимісний електрокросовер отримає вузький віртуальний щиток приладів та великий тачскрин портретного формату. Мультимедійну систему буде створено на платформі Google Android.

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Кросовер Volvo EX60 побудують на платформі SPA2, яку використовують інші сучасні електромобілі Volvo і Polestar. За прикладом побратимів нова модель може отримати силові установки на 408 та 510 к. с., а її запас ходу становитиме близько 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo випустили спортивний електромобіль, здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4 секунди.

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