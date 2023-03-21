Лімітований тираж і 476 сил: Volvo показали новий спортивний електромобіль (фото)

Новий Polestar 2 BST Edition 230 отримав 476-сильну установку та розганяється до 100 км/год за 4,4 с. Електрокару також доопрацювали ходову та розширили комплектацію.

Related video

Оновлений електромобіль Polestar 22023 отримав спортивну версію BST Edition 230. Вона вже доступна для замовлення за ціною від 81 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт електричного підрозділу Volvo.

Капот і дах можна прикрасити графікою Фото: Polestar

Цифровий індекс у назві вказує на тираж авто — спортивний електромобіль Volvo випустять лімітованою серією з 230 авто.

Важливо

На український ринок виходить перший електрокросовер Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Головна особливість Polestar 2 BST Edition 230 — потужніша силова установка. Два його електромотори сумарно видають 476 к.с. і 680 Н∙м. Повнопривідний ліфтбек розганяється до 100 км/год за 4,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 205 км/год.

Усього випустять тільки 230 Polestar 2 BST Edition 230 Фото: Polestar

Акумуляторна батарея на 78 кВт∙год залишилася без змін, а запас ходу становить 460 км. Натомість дороблено ходову Polestar 2 — встановлені жорсткіші пружини, регульовані амортизатори Öhlins і новий передній стабілізатор. За уповільнення відповідають гальма Brembo з чотирипоршневими супортами.

Уповільнюють авто гальма Brembo Фото: Polestar

Упізнати новий Polestar 2 BST Edition 230 можна за обвісом і 21-дюймовими колесами з шинами Pirelli P Zero розміром 245/35 R21. Крім того, занижений кліренс авто, а за доплату 1000 євро доступна графіка на капот і дах.

В оздобленні салону використані нубук і алькантара Фото: Polestar

Салон Polestar 2 BST Edition 230 обшитий нубуком і алькантарою. Крім того, розширено комплектацію авто — додано панорамний дах, матричні фари, камери кругового огляду, акустика Harman Kardon і система напівавтономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo та Geely створюють гібридний кросовер із оригінальним дизайном.

Також ми писали, що Volvo випустять шість електричних моделей за три роки.