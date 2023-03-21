Лимитированный тираж и 476 сил: Volvo показали новый спортивный электромобиль (фото)

Новый Polestar 2 BST Edition 230 получил 476-сильную установку и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с. Электрокару также доработали ходовую и расширили комплектацию.

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Обновленный электромобиль Polestar 2 2023 получил спортивную версию BST Edition 230. Она уже доступна для заказа по цене от 81 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт электрического подразделения Volvo.

Капот и крышу можно украсить графикой Фото: Polestar

Цифровой индекс в названии указывает на тираж авто — спортивный электромобиль Volvo выпустят лимитированной серией из 230 авто.

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Главная особенность Polestar 2 BST Edition 230 — более мощная силовая установка. Два его электромотора суммарно выдают 476 л. с. и 680 Н∙м. Полноприводной лифтбэк разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 205 км/ч.

Всего выпустят только 230 Polestar 2 BST Edition 230 Фото: Polestar

Аккумуляторная батарея на 78 кВт∙ч осталась без изменений, а запас хода составляет 460 км. Зато доработана ходовая Polestar 2 — установлены более жесткие пружины, регулируемые амортизаторы Öhlins и новый передний стабилизатор. За замедление отвечают тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами.

Замедляют авто тормоза Brembo Фото: Polestar

Узнать новый Polestar 2 BST Edition 230 можно по обвесу и 21-дюймовым колесам с шинами Pirelli P Zero размером 245/35 R21. Кроме того, занижен клиренс авто, а за доплату в 1000 евро доступна графика на капот и крышу.

В отделке салона использованы нубук и алькантара Фото: Polestar

Салон Polestar 2 BST Edition 230 обшит нубуком и алькантарой. Кроме того, расширена комплектация авто — добавлены панорамная крыша, матричные фары, камеры кругового обзора, акустика Harman Kardon и система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo и Geely создают гибридный кроссовер с оригинальным дизайном.

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