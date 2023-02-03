Шесть моделей за три года: Volvo наводнят рынок новыми электромобилями

Все модели Volvo до 2026 года получат электрические версии либо станут электрокарами. Разрабатывать новые модели будут в Швеции и Китае.

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Компания Volvo начинает масштабную электрификацию модельного ряда. До 2026 года шведская марка выпустит целое новое семейство электрокаров. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Volvo.

В Volvo задумали самую масштабную реорганизацию модельного ряда со времен перехода под крыло концерна Geely в 2010 году. За три года должны представить сразу шесть новых электрокаров. В планах компании – полный отказ от бензиновых и дизельных моделей до 2030 года.

По сути, все модели Volvo к 2026 году должны быть заменены электромобилями либо же получить электрические версии. Шведская компания уже сделала первый шаг – презентовала электрокроссовер Volvo EX90, который стал преемником модели XC90.

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Электромобилями должны стать кроссоверы Volvo XC40 и XC60, а также седаны и универсалы Volvo S60/V60 и S90/V90. Кроме того, будет представлен электрический минивэн Volvo на базе Zeekr 009. Ранее также анонсировали начальный электрокроссовер Volvo EX30.

Часть моделей будут разрабатываться в новом дизайн-центре Volvo в Шанхае. За последнее время его штат увеличили в три раза – до 60 человек.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно разрабатывают недорогой электрокроссовер.