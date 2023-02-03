Шість моделей за три роки: Volvo наповнять ринок новими електромобілями

Всі моделі Volvo до 2026 року отримають електронні версії або стануть електрокарами. Розроблятимуть нові моделі у Швеції та Китаї.

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Компанія Volvo розпочинає масштабну електрифікацію модельного ряду. До 2026 року шведська марка випустить цілу нову родину електрокарів. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела у Volvo.

У Volvo задумали наймасштабнішу реорганізацію модельного ряду з часів переходу під крило концерну Geely у 2010 році. За три роки мають представити одразу шість нових електрокарів. У планах компанії – повна відмова від бензинових та дизельних моделей до 2030 року.

По суті, всі моделі Volvo до 2026 року повинні бути замінені електромобілями або отримати електричні версії. Шведська компанія вже зробила перший крок – презентувала електрокросовер Volvo EX90, який став наступником моделі XC90.

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Електромобілями повинні стати кросовери Volvo XC40 та XC60, а також седани та універсали Volvo S60/V60 та S90/V90. Крім того, буде представлений електричний мінівен Volvo на базі Zeekr 009. Раніше також анонсували початковий електрокросовер Volvo EX30.

Частина моделей розроблятиметься у новому дизайн-центрі Volvo у Шанхаї. Останнім часом його штат збільшили утричі – до 60 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo спільно розробляють недорогий електрокросовер.