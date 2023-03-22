Volvo готовят нового конкурента Tesla Model Y с запасом хода 600 км (фото)

Новый Volvo EX60 — пятиместный электрокроссовер премиум-класса. Топовая версия модели получит силовую установку мощностью свыше 500 л. с.

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Опубликован первый рендер Volvo EX60. Электрический кроссовер дебютирует в 2025 году и станет преемником модели XC60. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Volvo начали активную электрификацию модельного ряда – в ближайшие три года шведский автопроизводитель представит сразу шесть электромобилей. Не исключено, что первое время новый Volvo EX60 будет выпускаться параллельно с предшественником. Конкурентами новой модели станут Tesla Model Y, Mercedes EQE SUV и BMW iX3.

Салон будет выдержан в стилистике старшего Volvo EX90 Фото: Volvo

Судя по изображению, дизайн авто будет выдержан в духе нового флагманского Volvo EX90. У него сдержанный граненый дизайн с заглушкой на месте решетки радиатора.

Ожидается, что салон Volvo EX60 2025 также выполнят в стиле старшего брата. Пятиместный электрокроссовер получит узкий виртуальный щиток приборов и большой тачскрин портретного формата. Мультимедийная система будет создана на платформе Google Android.

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Кроссовер Volvo EX60 построят на платформе SPA2, которую используют и другие современные электромобили Volvo и Polestar. По примеру собратьев новая модель может получить силовые установки на 408 и 510 л. с., а ее запас хода составит около 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Volvo выпустили спортивный электромобиль, способный разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с.

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