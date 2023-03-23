Geely запускають новий автомобільний бренд: перші подробиці

Cao Cao Auto займеться виробництвом автомобілів для таксі. Geely планує значно розширити свою мережу комерційних поїздок у Китаї.

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Китайський холдинг Geely Holding Group запускає новий автомобільний бренд Cao Cao Auto, який випускатиме авто для комерційних поїздок. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Першим автомобілем нового бренду стане Cao Cao 60. Його будуть використовувати як таксі.

Geely вже належить компанія на замовлення поїздок під брендом Cao Cao Mobility. Найімовірніше, новий бренд працюватиме під його керуванням.

Cao Cao Mobility використовувала електромобілі від Ruilan Auto та бренду Geely Geometry. Найпопулярнішими є седан Geometry A із запасом ходу 600 км та мінівен Ruilan Maple 80V.

Також Cao Cao Mobility співпрацює з підрозділом автономного керування Geely. Компанії мають намір випустити цілий модельний ряд безпілотних таксі.

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Загалом у Geely Holding Group входять десятки брендів, серед яких Lotus, Volvo, Zeekr та Lynk&Co. Крім цього була представлена лінійка розкішних автомобілів Galaxy.

Раніше Фокус писав, що концерн Geely показав новий стильний кросовер з автопілотом від дочірнього бренду Livan.