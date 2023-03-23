Geely запускают новый автомобильный бренд: первые подробности

Cao Cao Auto займется производством автомобилей для такси. Geely планируют значительно расширить свою сеть коммерческих поездок в Китае.

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Китайский холдинг Geely Holding Group запускают новый автомобильный бренд Cao Cao Auto, который будет выпускать авто для коммерческих поездок. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Первым автомобилем нового бренда станет Cao Cao 60. Его будут использовать в качестве такси.

Geely уже принадлежит компания по заказу поездок под брендом Cao Cao Mobility. Вероятнее всего, новый бренд будет работать под его управлением.

Cao Cao Mobility использовала электромобили от Ruilan Auto и бренда Geely Geometry. Самыми популярными являются седан Geometry A с запасом хода 600 км и минивэн Ruilan Maple 80V.

Также Cao Cao Mobility сотрудничает с подразделением автономного вождения Geely. Компании намерены выпустить целый модельный ряд беспилотных такси.

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Ранее Фокус писал, что концерн Geely показал новый стильный электрический кроссовер с автопилотом от дочернего бренда Livan.