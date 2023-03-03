Geely показали стильний електрокар із автопілотом: він може з'явитися в Україні (фото)

Livan RL7 оснащується передовими системами безпеки, включаючи автоматичну навігацію, контроль паркування та контроль руху трафіку. Кросовер запропонують із переднім, заднім і повним приводом.

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Концерн Geely показав новий стильний електричний кросовер із автопілотом від дочірнього бренду Livan. Подробиці про новинку розповіли на сайті Autohome.

Зараз Livan випускає лише одну модель — кросовер RL9. RL7 є компактнішим автомобілем і має купеподібний силует.

[ + – ] Livan RL7 має неймовірно обтічний кузов Фото: autohome.com.cn

Новинка отримала обтічний кузов із коефіцієнтом аеродинамічного опору 0,24 Сх. У цьому допомагають і закриті колісні диски.

Попереду розташована дворівнева передня оптика з вузькою світлодіодною смугою зверху. Задні ліхтарі з'єднані в один блок.

[ + – ] Livan RL7 отримав вузькі задні ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Livan RL7 базується на платформі GBRC (Global Battery Rapid Change). Її розробили разом із Geely для електромобілів.

Новинка оснащена 2 лідарами, 5 радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами й 11 камерами для системи автономного водіння 3-го рівня. Вона підтримує автоматичну навігацію, контроль паркування в домашній зоні та контроль руху трафіку.

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Новий Livan RL7 запропонують із різними силовими установками. На вибір будуть доступні передньопривідна, задньопривідна та повнопривідна модифікації. Повнопривідна версія кросовера має двомоторне компонування потужністю 373 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а запас ходу складе від 550 до 750 км за циклом CLTC.

Вартість новинки поки що не назвали. За чутками, ціна базової версії перевищить 25 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що китайський бренд Dongfeng представив повністю електричну версію пікапа Rich 6.