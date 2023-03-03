У Китаї готують яскравий і потужний спортседан за ціною Skoda Octavia (фото)

GAC Shadow Leopard R оснащений 265-сильним турбомотором і розганяється до 100 км/год за 5,7 с. Седан отримав агресивний обвіс і спортивні сидіння.

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Опубліковані перші фото GAC Shadow Leopard R. Заряджена версія сімейного седана С-класу дебютує у квітні на автошоу в Шанхаї та незабаром після цього надійде в продаж за ціною від 198 800 юанів ($28 800) — на рівні Skoda Octavia в не найдорожчій версії. Подробиці авто розкрили на сайті Autohome.

[ + – ] Седан отримав обвіс і 19-дюймові диски Фото: autohome.com.cn

Слід зазначити, що Shadow Leopard R — спеціальна експортна назва моделі. У Китаї її продаватимуть як GAC Empow.

[ + – ] Ззаду встановлені спойлер і дифузор Фото: autohome.com.cn

Від стандартної версії седана новий GAC Shadow Leopard R відрізняється насамперед двигуном. Він отримав 2,0-літрову бензинову турбочетвірку на 265 к.с. і 400 Н∙м.

[ + – ] В обробці салону поєднуються шкіра та вставки "під карбон" Фото: autohome.com.cn

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с. Крім того, доопрацьовано ходову та гальма авто.

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Упізнати седан GAC Shadow Leopard R можна за агресивною передньою частиною, обвісом, заднім спойлером і дифузором. Стандартними є 19-дюймові колеса та спортивний вихлоп із чотирма трубами.

[ + – ] Спортивні крісла отримали електропривід Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлені спортивні ковшеподібні крісла з електроприводом і скошене знизу кермо. Також в обробці поряд зі шкірою з'явилися вставки "під карбон", а у віртуальній панелі приладів змінено графіку.

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