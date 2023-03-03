Ціна $39 000 і запас ходу 450 км: Nissan Navara перетворили на недорогий електропікап (фото)
Електричний пікап запропонований у чотиридверному виконанні та може перевозити 905 кг вантажу. Модель доступна у двох версіях різної потужності.
Китайський бренд Dongfeng представив повністю електричну версію пікапа Rich 6. Він буде доступний у кількох версіях. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Dongfeng Rich 6 EV отримав стриманий дизайн із синіми вставками. Їх можна знайти на фальшивих решітках радіатора, на колесах, бамперах та в інтер'єрі.
Кузов електричного пікапа встановлено на раму. Він має подвійну кабіну та п'ять посадкових місць усередині.
Dongfeng Rich 6 та його електрична версія створені на базі Nissan Navara третього покоління. Тому у моделей безліч ідентичних запчастин.
Габарити Dongfeng Rich 6 EV:
- довжина — 5290 мм;
- ширина — 1850 мм;
- висота — 1820 мм;
- колісна база — 3150 мм;
- довжина вантажної платформи — 1510 мм;
- ширина вантажної платформи — 1562 мм;
- висота вантажної платформи — 474 мм.
Максимальна вантажопідйомність електричного пікапа становить 905 кг. Також для перевезення додаткового вантажу на даху встановлені рейлінги.
Інтер'єр не виділяється передовими технологіями чи високоякісними матеріалами. Dongfeng Rich 6 EV пропонує віртуальну панель приладів і невеликий інформаційно-розважальний дисплей.
Електричний пікап доступний у двох модифікаціях:
- з електромотором потужністю 163 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 100 км/год. Акумулятор ємністю 60 кВт*г та запас ходу до 350 км;
- з електромотором потужністю 177 к. с. і 450 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 120 км/год. Акумулятор ємністю 77 кВт*г та запас ходу до 453 км.
Обидві версії пропонуються лише із заднім приводом. Електродвигун встановлений між задніми колесами.Важливо
Ціни на Dongfeng Rich 6 EV становлять від 269 800 до 329 800 юанів (39 098 — 47 793 доларів). Модель вже доступна для замовлення у Китаї.
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