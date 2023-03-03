Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ціна $39 000 і запас ходу 450 км: Nissan Navara перетворили на недорогий електропікап (фото)

Dongfeng, Dongfeng Rich 6 EV, Пікапи, Авто, Автомобілі, Китай, Китайські авто, Ціни, Фото, Електромобілі
Фото: autohome.com.cn | Dongfeng Rich 6 EV доступний у двох модифікаціях

Електричний пікап запропонований у чотиридверному виконанні та може перевозити 905 кг вантажу. Модель доступна у двох версіях різної потужності.

Related video

Китайський бренд Dongfeng представив повністю електричну версію пікапа Rich 6. Він буде доступний у кількох версіях. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Dongfeng Rich 6 EV отримав стриманий дизайн із синіми вставками. Їх можна знайти на фальшивих решітках радіатора, на колесах, бамперах та в інтер'єрі.

Кузов електричного пікапа встановлено на раму. Він має подвійну кабіну та п'ять посадкових місць усередині.

Dongfeng Rich 6 EV Fullscreen
Пікап доступний лише з подвійною кабіною
Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Rich 6 та його електрична версія створені на базі Nissan Navara третього покоління. Тому у моделей безліч ідентичних запчастин.

Габарити Dongfeng Rich 6 EV:

  • довжина — 5290 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • висота — 1820 мм;
  • колісна база — 3150 мм;
  • довжина вантажної платформи — 1510 мм;
  • ширина вантажної платформи — 1562 мм;
  • висота вантажної платформи — 474 мм.

Максимальна вантажопідйомність електричного пікапа становить 905 кг. Також для перевезення додаткового вантажу на даху встановлені рейлінги.

Dongfeng Rich 6 EV Fullscreen
Пікап може перевозити до 905 кг вантажу
Фото: autohome.com.cn

Інтер'єр не виділяється передовими технологіями чи високоякісними матеріалами. Dongfeng Rich 6 EV пропонує віртуальну панель приладів і невеликий інформаційно-розважальний дисплей.

Dongfeng Rich 6 EV Fullscreen
В інтер'єрі є два невеликі дисплеї
Фото: autohome.com.cn

Електричний пікап доступний у двох модифікаціях:

  • з електромотором потужністю 163 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 100 км/год. Акумулятор ємністю 60 кВт*г та запас ходу до 350 км;
  • з електромотором потужністю 177 к. с. і 450 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 120 км/год. Акумулятор ємністю 77 кВт*г та запас ходу до 453 км.

Обидві версії пропонуються лише із заднім приводом. Електродвигун встановлений між задніми колесами.

Важливо
Квадратне кермо та сидіння, що трансформуються: нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck
Квадратне кермо та сидіння, що трансформуються: нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck

Ціни на Dongfeng Rich 6 EV становлять від 269 800 до 329 800 юанів (39 098 — 47 793 доларів). Модель вже доступна для замовлення у Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Great Wall Motors презентував флагманський кросовер Haval Big Dog другого покоління.