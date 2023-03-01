Haval показав потужний і брутальний кросовер: він може з'явитися в Україні (фото)

Haval Big Dog може продаватися в Україні під ім'ям Dargo за ціною від 19 580 доларів. За ці гроші кросовер пропонує відмінні характеристики та стильний дизайн.

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Концерн Great Wall Motors представив флагманський кросовер Haval Big Dog другого покоління. Модель може з'явитися в Україні під назвою Dargo. Про це повідомили на сайті Car News China.

Новий кросовер зберіг брутальний дизайн, але матиме сучасніший вигляд. Він позиціонується як легкий позашляховик із непоганою прохідністю.

Спереду розташовані вузька решітка радіатора та круглі світлодіодні фари. На арках, бічних спідницях, а також передньому та задньому бамперах розташовані пластикові накладки, що захищають кузов на бездоріжжі.

[ + – ] Haval Big Dog другого покоління зберіг відомі риси дизайну Фото: Haval

Габарити Haval Big Dog 2024:

довжина — 4705 мм;

ширина — 1908 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2810 мм.

Кросовер має кут в'їзду 24° і кут з'їзду 30°. Його мінімальний дорожній просвіт становить 200 мм.

Уже в базовій комплектації в інтер'єрі є 12,3-дюймова панель приладів і 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також передбачено підігрів передніх сидінь, адаптивний круїз-контроль і панорамний огляд на 360°.

[ + – ] У салоні є віртуальна панель приладів і великий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: Haval

Найдорожчі комплектації пропонують вентиляцію передніх сидінь, систему допомоги під час водіння та швидку бездротову зарядку. У кросовері є 35 місць для зберігання речей.

Haval Big Dog буде доступний у гібридній і бензиновій версіях. Електрифікований варіант має світло-блакитний логотип на передній решітці.

[ + – ] Haval Big Dog 2024 буде доступний у кількох версіях Фото: autohome.com.cn

Гібрид оснащений 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 326 к.с. і 530 Нм крутного моменту. Витрата палива за циклом WLTC становить 5,92 літра на 100 км. Гібрид може проїхати виключно на електротязі до 105 км.

Крім цього, доступні модифікації з 1,5-літровим і 2,0-літровим бензиновими двигунами. Перший мотор працює в парі зі 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач із двома зчепленнями та видає потужність 183 к.с. Високопродуктивний 2,0-літровий турбований двигун потужністю 238 к.с. і 385 Нм крутного моменту підключений до 9-ступінчастої КПП з двома зчепленнями.

Також Haval Big Dog другого покоління оснащений джерелом живлення 220 В і лампою від комарів. Усі версії доступні з переднім чи повним приводом.

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Флагманський кросовер надійде в продаж у Китаї вже найближчим часом. Ціни на модель становлять від 135 800 до 175 800 юанів (від 19 580 до 25 300 доларів).

Раніше Фокус писав, що Haval презентували нову гібридну версію кросовера H6.