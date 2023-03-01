Haval показал мощный и брутальный кроссовер: он может появиться в Украине (фото)

Haval Big Dog может продаваться в Украине под именем Dargo по цене от 19 580 долларов. За эти деньги кроссовер предлагает отличные характеристики и стильный дизайн.

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Концерн Great Wall Motors представил флагманский кроссовер Haval Big Dog второго поколения. Модель может появиться в Украине под именем Dargo. Об этом сообщили на сайте Car News China.

Новый кроссовер сохранил брутальный дизайн, но стал выглядеть современнее. Он позиционируется как легкий внедорожник с неплохой проходимостью.

Спереди расположена узкая решетка радиатора и круглые светодиодные фары. На арках, боковых юбках, а также переднем и заднем бамперах расположены пластиковые накладки, защищающие кузов на бездорожье.

[ + – ] Haval Big Dog второго поколения сохранил узнаваемые черты дизайна Фото: Haval

Габариты Haval Big Dog 2024:

длина – 4705 мм;

ширина – 1908 мм;

высота – 1780 мм;

колесная база – 2810 мм.

Кроссовер имеет угол въезда 24° и угол съезда 30°. Его минимальный дорожный просвет составляет 200 мм.

Уже в базовой комплектации в интерьере есть 12,3-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также предусмотрены подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и панорамный обзор на 360°.

[ + – ] В салоне есть виртуальная приборная панель и большой дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Haval

Самые дорогие комплектации предлагают вентиляцию передних сидений, систему помощи при вождении и быструю беспроводную зарядку. В кроссовере есть 35 мест для хранения вещей.

Haval Big Dog будет доступен в гибридной и бензиновой версиях. Электрифицированный вариант имеет светло-голубой логотип на передней решетке.

[ + – ] Haval Big Dog 2024 будет доступен в нескольких версиях Фото: autohome.com.cn

Подключаемый гибрид оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 326 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Расход топлива по циклу WLTC составляет 5,92 литра на 100 км. Гибрид может проехать исключительно на электротяге до 105 км.

Помимо этого доступны модификации с 1,5-литровым и 2,0-литровым бензиновыми двигателями. Первый мотор работает в паре с 7-ступенчатой автоматической ​​коробкой переключения передач с двумя сцеплениями и выдает мощность 183 л.с. Более высокопроизводительный 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с. и 385 Нм крутящего момента подключен к 9-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями.

Также Haval Big Dog второго поколения оснащен источником питания 220 В и лампой от комаров. Все версии доступны с передним или полным приводом.

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Флагманский кроссовер поступит в продажу в Китае уже в ближайшее время. Цены на модель составляют от 135 800 до 175 800 юаней (от 19 580 до 25 300 долларов).

Ранее Фокус писал, что Haval презентовали новую гибридную версию кроссовера H6.