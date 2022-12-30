Китайці представили стильний електромобіль з дверима як у Lamborghini (фото)
GAC Aion Hyper GT запропонують з величезною кількістю опцій і всіляких електронних помічників. Запас ходу новинки становитиме приблизно 500-600 км на одному заряді.
GAC представила на автосалоні Гуанчжоу свій новий електричний седан. Модель Aion Hyper GT відрізняється стильним зовнішнім виглядом із дверима, як у Lamborghini та передовими технологіями. Подробиці про новинку розповіли на сайті CNW.
GAC Aion Hyper GT пропонуватиметься із заднім і повним приводом. Версія з моноприводом видає 340 к. с. і 434 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4 секунди. Запас ходу моделі становить приблизно 500-600 км.
Електромобіль оснащується змінним кермовим керуванням і системою демпфування. Вони дозволяють авто реагувати на зміни дорожніх умов за лічені секунди. Також ззаду встановлено активне антикрило, яке збільшує притискну силу високої швидкості.
Як опції запропонують камери міліметрового діапазону, три лідари із системою розпізнавання перешкод та обладнання з підтримкою інфрачервоного дистанційного зондування із супутника. Це обладнання робить GAC Aion Hyper GT досить автономним автомобілем, що допомагає водієві уникати ДТП.Важливо
Електромобіль виділяється незвичайним механізмом відчинення дверей, що нагадує схоже рішення у суперкарів Lamborghini. У GAC заявили, що це дозволило суттєво знизити висоту новинки, тим самим покращивши аеродинамічні властивості. Коефіцієнт лобового опору становить 0,19Cd, що робить його одним із найобтічніших авто у світі.
Раніше Фокус писав, що в Китаї представили електромобіль BYD Dolphin вартістю $16 700 та запасом ходу понад 400 км.