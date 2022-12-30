Китайці представили стильний електромобіль з дверима як у Lamborghini (фото)

GAC Aion Hyper GT запропонують з величезною кількістю опцій і всіляких електронних помічників. Запас ходу новинки становитиме приблизно 500-600 км на одному заряді.

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GAC представила на автосалоні Гуанчжоу свій новий електричний седан. Модель Aion Hyper GT відрізняється стильним зовнішнім виглядом із дверима, як у Lamborghini та передовими технологіями. Подробиці про новинку розповіли на сайті CNW.

GAC Aion Hyper GT пропонуватиметься із заднім і повним приводом. Версія з моноприводом видає 340 к. с. і 434 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4 секунди. Запас ходу моделі становить приблизно 500-600 км.

[ + – ] Багате оснащення та спортивний дизайн можуть зробити GAC Aion Hyper GT гідним конкурентом Tesla Фото: k.sina.com.cn

Електромобіль оснащується змінним кермовим керуванням і системою демпфування. Вони дозволяють авто реагувати на зміни дорожніх умов за лічені секунди. Також ззаду встановлено активне антикрило, яке збільшує притискну силу високої швидкості.

[ + – ] GAC Aion Hyper GT має передові технології, які допоможуть максимально убезпечити водія Фото: k.sina.com.cn

Як опції запропонують камери міліметрового діапазону, три лідари із системою розпізнавання перешкод та обладнання з підтримкою інфрачервоного дистанційного зондування із супутника. Це обладнання робить GAC Aion Hyper GT досить автономним автомобілем, що допомагає водієві уникати ДТП.

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Електромобіль виділяється незвичайним механізмом відчинення дверей, що нагадує схоже рішення у суперкарів Lamborghini. У GAC заявили, що це дозволило суттєво знизити висоту новинки, тим самим покращивши аеродинамічні властивості. Коефіцієнт лобового опору становить 0,19Cd, що робить його одним із найобтічніших авто у світі.

Раніше Фокус писав, що в Китаї представили електромобіль BYD Dolphin вартістю $16 700 та запасом ходу понад 400 км.