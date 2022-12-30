Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Китайці представили стильний електромобіль з дверима як у Lamborghini (фото)

GAC, GAC Aion Hyper GT, Електромобілі, Новинки, Китай, Фото, Авто, Автомобілі, Седан
Фото: CNW | GAC Aion Hyper GT відрізняється своїм сміливим дизайном із незвичайними дверима

GAC Aion Hyper GT запропонують з величезною кількістю опцій і всіляких електронних помічників. Запас ходу новинки становитиме приблизно 500-600 км на одному заряді.

Related video

GAC представила на автосалоні Гуанчжоу свій новий електричний седан. Модель Aion Hyper GT відрізняється стильним зовнішнім виглядом із дверима, як у Lamborghini та передовими технологіями. Подробиці про новинку розповіли на сайті CNW.

GAC Aion Hyper GT пропонуватиметься із заднім і повним приводом. Версія з моноприводом видає 340 к. с. і 434 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4 секунди. Запас ходу моделі становить приблизно 500-600 км.

GAC Aion Hyper GT Fullscreen
Багате оснащення та спортивний дизайн можуть зробити GAC Aion Hyper GT гідним конкурентом Tesla
Фото: k.sina.com.cn

Електромобіль оснащується змінним кермовим керуванням і системою демпфування. Вони дозволяють авто реагувати на зміни дорожніх умов за лічені секунди. Також ззаду встановлено активне антикрило, яке збільшує притискну силу високої швидкості.

GAC Aion Hyper GT Fullscreen
GAC Aion Hyper GT має передові технології, які допоможуть максимально убезпечити водія
Фото: k.sina.com.cn

Як опції запропонують камери міліметрового діапазону, три лідари із системою розпізнавання перешкод та обладнання з підтримкою інфрачервоного дистанційного зондування із супутника. Це обладнання робить GAC Aion Hyper GT досить автономним автомобілем, що допомагає водієві уникати ДТП.

Важливо
Презентовано найпотужніший і найдорожчий кросовер від Great Wall: він з'явиться в Європі (фото)
Презентовано найпотужніший і найдорожчий кросовер від Great Wall: він з'явиться в Європі (фото)

Електромобіль виділяється незвичайним механізмом відчинення дверей, що нагадує схоже рішення у суперкарів Lamborghini. У GAC заявили, що це дозволило суттєво знизити висоту новинки, тим самим покращивши аеродинамічні властивості. Коефіцієнт лобового опору становить 0,19Cd, що робить його одним із найобтічніших авто у світі.

Раніше Фокус писав, що в Китаї представили електромобіль BYD Dolphin вартістю $16 700 та запасом ходу понад 400 км.