Китайцы представили стильный электромобиль с дверями как у Lamborghini (фото)
GAC Aion Hyper GT предложат с огромным количеством опций и всевозможных электронных помощников. Запас хода новинки составит около 500-600 км на одном заряде.
GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу свой новый электрический седан. Модель Aion Hyper GT выделяется стильным внешним видом с дверями как у Lamborghini и передовыми технологиями. Подробности о новинке рассказали на сайте CNW.
GAC Aion Hyper GT будет предлагаться с задним и полным приводом. Версия с моноприводом выдает 340 л.с. и 434 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Запас хода модели составляет около 500-600 км.
Электромобиль оснащается переменным рулевым управлением и системой демпфирования. Они позволяют авто реагировать на изменения дорожных условий за считанные секунды. Также сзади установлено активное антикрыло, которое увеличивает прижимную силу на высокой скорости.
В качестве опций предложат камеры миллиметрового диапазона, три лидара с системой распознавания препятствий и оборудование с поддержкой инфракрасного дистанционного зондирования со спутника. Это оборудование делает GAC Aion Hyper GT довольно автономным автомобилем, который помогает водителю избегать ДТП.Важно
Электромобиль выделяется необычным механизмом открывания дверей, который напоминает похожее решение у суперкаров Lamborghini. В GAC заявили, что это позволило существенно снизить высоту новинки, тем самым улучшив аэродинамические свойства. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,19Cd, что делает его одним из самых обтекаемых авто в мире.
Ранее Фокус писал, что в Китае представили электромобиль BYD Dolphin стоимостью $16 700 и запасом хода более 400 км.