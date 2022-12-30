Китайцы представили стильный электромобиль с дверями как у Lamborghini (фото)

GAC Aion Hyper GT предложат с огромным количеством опций и всевозможных электронных помощников. Запас хода новинки составит около 500-600 км на одном заряде.

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GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу свой новый электрический седан. Модель Aion Hyper GT выделяется стильным внешним видом с дверями как у Lamborghini и передовыми технологиями. Подробности о новинке рассказали на сайте CNW.

GAC Aion Hyper GT будет предлагаться с задним и полным приводом. Версия с моноприводом выдает 340 л.с. и 434 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Запас хода модели составляет около 500-600 км.

[ + – ] Богатое оснащение и спортивный дизайн могут сделать GAC Aion Hyper GT достойным конкурентом Tesla Фото: k.sina.com.cn

Электромобиль оснащается переменным рулевым управлением и системой демпфирования. Они позволяют авто реагировать на изменения дорожных условий за считанные секунды. Также сзади установлено активное антикрыло, которое увеличивает прижимную силу на высокой скорости.

[ + – ] GAC Aion Hyper GT имеет передовые технологии, которые помогут максимально обезопасить водителя Фото: k.sina.com.cn

В качестве опций предложат камеры миллиметрового диапазона, три лидара с системой распознавания препятствий и оборудование с поддержкой инфракрасного дистанционного зондирования со спутника. Это оборудование делает GAC Aion Hyper GT довольно автономным автомобилем, который помогает водителю избегать ДТП.

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Электромобиль выделяется необычным механизмом открывания дверей, который напоминает похожее решение у суперкаров Lamborghini. В GAC заявили, что это позволило существенно снизить высоту новинки, тем самым улучшив аэродинамические свойства. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,19Cd, что делает его одним из самых обтекаемых авто в мире.

Ранее Фокус писал, что в Китае представили электромобиль BYD Dolphin стоимостью $16 700 и запасом хода более 400 км.