Презентован самый мощный и дорогой кроссовер от Great Wall: он появится в Европе (фото)

Wey Lanshan 2023 — большой шестиместный кроссовер длиной свыше 5 метров. Модель предложат исключительно в гибридной версии мощностью 517 л. с.

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На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Wey Lanshan. Большой кроссовер станет флагманом премиального подразделения концерна Great Wall и будет стоить примерно 350-400 тысяч юаней ($50 000 — 57 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Wey Lanshan поступит в продажу на китайском рынке в первой половине 2023 года. Также модель должна появиться в Европе, ведь младшие модели Wey уже продают в ряде стран ЕС и они даже прошли краш-тесты.

[ + – ] Автомобиль достигает 5,15 м в длину Фото: autohome.com.cn

Wey Lanshan 2023 – полноразмерный кроссовер со сдержанным лаконичным дизайном. У него высокая оконная линия и "двухэтажные" светодиодные фары.

Габариты Wey Lanshan 2023:

Длина – 5156 мм

Ширина – 1980 мм

Высота – 1805 мм

Колесная база – 3050 мм

[ + – ] Кроссовер получил 517-сильную гибридную установку Фото: autohome.com.cn

Салон Wey Lanshan не показали, известно только, что модель будет шестиместной. Ожидается, что флагман Great Wall будет богато оснащен – получит большой дисплей на передней панели, раздельный климат-контроль, электропривод и вентиляцию сидений, а также набор систем безопасности.

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Китайский кроссовер оснастили гибридной установкой: 1,5-литровая бензиновая турбочетверка и пара электромоторов суммарно развивают 517 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км. Полного бака хватает на 1200 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали недорогой электромобиль за $16 700 с запасом хода свыше 400 км.