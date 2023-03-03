В Китае готовят яркий и мощный спорт-седан по цене Skoda Octavia (фото)

GAC Shadow Leopard R оснащен 265-сильным турбомотором и разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с. Седан получил агрессивный обвес и спортивные сиденья.

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Опубликованы первые фото GAC Shadow Leopard R. Заряженная версия семейного седана С-класса дебютирует в апреле на автошоу в Шанхае и вскоре после этого поступит в продажу по цене от 198 800 юаней ($28 800) — на уровне Skoda Octavia в не самой дорогой версии. Подробности авто раскрыли на сайте Autohome.

[ + – ] Седан получил обвес и 19-дюймовые диски Фото: autohome.com.cn

Следует отметить, что Shadow Leopard R — специальное экспортное название модели. В Китае ее будут продавать как GAC Empow.

[ + – ] Сзади установлены спойлер и диффузор Фото: autohome.com.cn

От стандартной версии седана новый GAC Shadow Leopard R отличается, прежде всего, двигателем. Он получил 2,0-литровую бензиновую турбочетверку на 265 л. с. и 400 Н∙м.

[ + – ] В отделке салона сочетаются кожа и вставки "под карбон" Фото: autohome.com.cn

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с. Кроме того, доработаны ходовая и тормоза авто.

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Узнать седан GAC Shadow Leopard R можно по агрессивной передней части, обвесу, заднему спойлеру и диффузору. Стандартными являются 19-дюймовые колеса и спортивный выхлоп с четырьмя трубами.

[ + – ] Спортивные кресла получили электропривод Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены спортивные ковшеобразные кресла с электроприводом и скошенный снизу руль. Также в отделке наряду с кожей появились вставки "под карбон", а у виртуальной панели приборов изменена графика.

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