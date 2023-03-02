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Авто

Большой багажник и расход 3,8 л/100 км: Honda показала бюджетный седан за $13 900 (видео)

Новая Honda City, Honda City, Honda City 2023, седан Honda
Фото: Honda | Honda City доступна в бензиновой и гибридной версиях

Honda City изменилась внешне и получила улучшенную отделку салона. Седан предлагают в бензиновой и гибридной модификациях.

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Honda презентовала новый седан City. Компактная модель В-класса прошла фейслифтинг и поступит в продажу с конца марта по цене от 13 900 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.

Новая Honda City, Honda City, Honda City 2023, седан Honda Fullscreen
У седана изменены решетка радиатора и передний бампер
Фото: Honda

Новая Honda City 2023 дебютировала в Индии, ведь это одна из стран, где выпускают модель (всего производство седана налажено в шести разных государствах). Авто построено на платформе Honda Jazz/Fit и является самым маленьким седаном японской марки.

Размеры Honda City 2023:

  • Длина – 4553 мм
  • Ширина – 1748 мм
  • Высота – 1467 мм
  • Колесная база – 2589 мм
Новая Honda City, Honda City, Honda City 2023, седан Honda Fullscreen
Сзади появились спойлер и диффузор
Фото: Honda

Узнать обновленную Honda City можно по измененной решетке радиатора и увеличенному переднему воздухозаборнику. Также изменены бамперы, добавлены задние спойлер и диффузор.

Новая Honda City, Honda City, Honda City 2023, седан Honda Fullscreen
В салоне появилась беспроводная зарядка для смартфонов
Фото: Honda

В салоне улучшена отделка и добавлена беспроводная зарядка для смартфонов. Седан обладает вместительным 506-литровым багажником.

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Топовая версия получила диодные фары, бесключевой доступ, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, люк и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей.

Новая Honda City, Honda City, Honda City 2023, седан Honda Fullscreen
В топовой версии салон отделан кожей
Фото: Honda

В линейке Honda City 2023 остались 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. и 126-сильная гибридная установка. В последнем случае средний расход топлива составляет 3,8 л/100 км. А вот турбодизель больше не предлагают по причине несоответствия современным эко-нормам. Седан доступен с 6-ступенчатой механической КПП или вариатором.

Ранее Фокус сообщал, что Honda построила компактный кроссовер на платформе седана City.

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