Большой багажник и расход 3,8 л/100 км: Honda показала бюджетный седан за $13 900 (видео)
Honda City изменилась внешне и получила улучшенную отделку салона. Седан предлагают в бензиновой и гибридной модификациях.
Honda презентовала новый седан City. Компактная модель В-класса прошла фейслифтинг и поступит в продажу с конца марта по цене от 13 900 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.
Новая Honda City 2023 дебютировала в Индии, ведь это одна из стран, где выпускают модель (всего производство седана налажено в шести разных государствах). Авто построено на платформе Honda Jazz/Fit и является самым маленьким седаном японской марки.
Размеры Honda City 2023:
- Длина – 4553 мм
- Ширина – 1748 мм
- Высота – 1467 мм
- Колесная база – 2589 мм
Узнать обновленную Honda City можно по измененной решетке радиатора и увеличенному переднему воздухозаборнику. Также изменены бамперы, добавлены задние спойлер и диффузор.
В салоне улучшена отделка и добавлена беспроводная зарядка для смартфонов. Седан обладает вместительным 506-литровым багажником.Важно
Топовая версия получила диодные фары, бесключевой доступ, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, люк и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей.
В линейке Honda City 2023 остались 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. и 126-сильная гибридная установка. В последнем случае средний расход топлива составляет 3,8 л/100 км. А вот турбодизель больше не предлагают по причине несоответствия современным эко-нормам. Седан доступен с 6-ступенчатой механической КПП или вариатором.
Ранее Фокус сообщал, что Honda построила компактный кроссовер на платформе седана City.
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