Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)

Geely Atlas Cool придет на смену модели Coolray. Кроссовер крупнее предшественника и отличается более выразительным дизайном.

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В интернет попали фото нового Geely Atlas Cool. Компактный кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Шанхае и он станет преемником модели Coolray. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Geely Atlas Cool (в Китае он известен как Bouye Cool) кардинально изменился внешне. Его угловатый дизайн выполнен в духе старшего Geely Atlas Pro второго поколения. У авто высокий капот и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с Т-образными диодными фарами.

Кроссовер несколько крупнее предшественника Фото: Geely

На фото попал спортивный вариант S с обвесом и 18-дюймовыми дисками. Также китайский кроссовер заметно подрос в размерах.

Габариты Geely Atlas Cool 2023:

длина – 4510 мм;

ширина – 1865 мм;

высота – 1650 мм;

колесная база – 2700 мм.

Geely Atlas Cool оснастят 1,5-литровым турбомотором Volvo Фото: Geely

Салон Geely Atlas Cool еще не показали, но известно, что кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин портретного формата. За доплату предложат проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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Кроссовер Geely Atlas Cool дебютирует с 1,5-литровым бензиновым турбомотором Volvo на 184 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже в линейке может появиться гибридная версия. Цена базовой модели составит менее 15 000 долларов, то есть авто будет стоить на уровне Renault Duster.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно разработали гибридный кроссовер с оригинальным дизайном.

Также мы писали, что у Geely появится новый автомобильный бренд.