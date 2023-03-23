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Авто

Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)

Geely Atlas Cool, новый Geely Atlas, Geely Atlas 2023, кроссовер Geely Atlas
Фото: Geely | Geely Atlas Cool стал более угловатым на вид

Geely Atlas Cool придет на смену модели Coolray. Кроссовер крупнее предшественника и отличается более выразительным дизайном.

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В интернет попали фото нового Geely Atlas Cool. Компактный кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Шанхае и он станет преемником модели Coolray. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Geely Atlas Cool (в Китае он известен как Bouye Cool) кардинально изменился внешне. Его угловатый дизайн выполнен в духе старшего Geely Atlas Pro второго поколения. У авто высокий капот и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с Т-образными диодными фарами.

Geely Atlas Cool 2023, новый Geely Atlas, Geely Atlas 2023, кроссовер Geely Atlas Fullscreen
Кроссовер несколько крупнее предшественника
Фото: Geely

На фото попал спортивный вариант S с обвесом и 18-дюймовыми дисками. Также китайский кроссовер заметно подрос в размерах.

Габариты Geely Atlas Cool 2023:

  • длина – 4510 мм;
  • ширина – 1865 мм;
  • высота – 1650 мм;
  • колесная база – 2700 мм.
Кроссовер Geely Atlas Cool 2023, новый Geely Atlas, Geely Atlas 2023, кроссовер Geely Atlas Fullscreen
Geely Atlas Cool оснастят 1,5-литровым турбомотором Volvo
Фото: Geely

Салон Geely Atlas Cool еще не показали, но известно, что кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин портретного формата. За доплату предложат проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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Кроссовер Geely Atlas Cool дебютирует с 1,5-литровым бензиновым турбомотором Volvo на 184 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже в линейке может появиться гибридная версия. Цена базовой модели составит менее 15 000 долларов, то есть авто будет стоить на уровне Renault Duster.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно разработали гибридный кроссовер с оригинальным дизайном.

Также мы писали, что у Geely появится новый автомобильный бренд.