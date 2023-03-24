Китайці представили компактну електричну вантажівку для доставки невеликих вантажів (фото)

Вантажівка eD1 Mini спрямована на зниження вартості перевезень. Він дешевий в обслуговуванні та має бюджетний цінник.

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Китайська компанія Eternal Asia Supply Management представила компактну електричну вантажівку eD1 Mini. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Вантажівка eD1 Mini спрямована на зниження вартості перевезень у ланцюжках поставок. У презентації йдеться, що в середньому близько 28% вартості логістики припадає на доставку "останньої милі", коли товари розподіляються кур'єрами.

Головною проблемою для кур'єрів є низька якість транспортних засобів доставки. Нині більшість з них у Китаї використовують триколісні авто.

Нова модульна платформа допомогла знизити вартість вантажівки. В нього проста, але надійна конструкція.

eD1 Mini може проїхати до 100 км на одному заряді Фото: autohome.com.cn

eD1 Mini отримав стильний та мінімалістичний дизайн з круглими світлодіодними фарами. Його кузов має вантажний об'єм 2600 літрів.

Вантажівка eD1 Mini оснащена ABS і має навігаційну систему GPS. Eternal Asia Supply Management також зазначила, що їхня вантажівка відповідає сучасним вимогам безпеки.

Відомо, що запас ходу eD1 Mini становитиме 100 км на одному заряді. Цього має вистачити для недалеких перевезень містом.

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Усередині вантажівки розташоване одне сидіння для водія та цифрова панель приладів. Праворуч є невеликий стіл, щоб кур'єр міг покласти туди свій блокнот та ручку.

Усередині встановлено лише одне сидіння Фото: autohome.com.cn

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