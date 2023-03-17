Китайці показали великий семимісний мінівен з багатим обладнанням (фото)

FAW Bestune M9 пропонує просторий та практичний салон з трьома рядами сидінь. У внутрішній обробці використовується шкіра та пластик.

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У Китаї розсекретили новий великий семимісний мінівен FAW Bestune M9, який має багате оснащення. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Новий мінівен стане найбільшим автомобілем у лінійці Bestune. Він відрізняється стильним дизайном та просторим інтер'єром.

Спереду розташовані масивні грати радіатора з вузькими фарами, з'єднаними світлодіодною смугою. Позаду розташовані великі задні ліхтарі, між якими розмістилася хромована вставка.

FAW Bestune M9 отримав безліч хромованих вставок на кузові Фото: DongCheDi

Мінівен отримав незвичайні задні стійки, які створюють ефект підвісного даху. Також збоку є безліч вигинів, які візуально роблять модель "стрункішою".

Габарити FAW Bestune M9:

довжина — 5280 мм;

ширина — 2005 мм;

висота — 1945 мм;

колісна база — 3200 мм.

Усередині мінівену можуть розміститися сім пасажирів. На другому ряді розташовано два капітанські крісла з підставкою для ніг, а на третьому ряді — тримісний диван.

Інтер'єр мінівену розрахований на сім посадкових місць Фото: DongCheDi

Інтер'єр виконаний зі шкіри та пластику. Задні двері мають розсувний механізм для зручності посадки всередину.

У салоні встановлені 7-дюймова віртуальна панель приладів та 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. Під ними розташовані фізичні кнопки для керування функціями автомобіля.

У салоні FAW Bestune M9 встановлені два великі дисплеї Фото: DongCheDi

FAW Bestune M9 оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 245 к.с. Він працює у парі з автоматичною коробкою перемикання передач.

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Ціни та дата виходу мінівену поки невідомі. Очікується, що початкова ціна становитиме близько 37 тисяч доларів.

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