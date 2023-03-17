Китайцы показали большой семиместный минивэн с богатым оснащением (фото)
FAW Bestune M9 предлагает просторный и практичный салон с тремя рядами сидений. Во внутренней отделке используется кожа и пластик.
В Китае рассекретили новый большой семиместный минивэн FAW Bestune M9, который обладает богатым оснащением. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Новый минивэн станет самым большим автомобилем в линейке Bestune. Он отличается стильным дизайном и просторным интерьером.
Спереди расположена массивная решетка радиатора с узкими фарами, соединенными светодиодной полосой. Сзади расположены большие задние фонари, между которыми разместилась хромированная вставка.
Минивэн получил необычные задние стойки, которые создают эффект подвесной крыши. Также сбоку есть множество изгибов, которые визуально делают модель "стройнее".
Габариты FAW Bestune M9:
- длина — 5280 мм;
- ширина — 2005 мм;
- высота — 1945 мм;
- колесная база — 3200 мм.
Внутри минивэна могут разместиться семь пассажиров. На втором ряду расположены два капитанских кресла с подставкой для ног, а на третьем ряду — трехместный диван.
Интерьер выполнен из кожи и пластика. Задние двери имеют раздвижной механизм для удобства посадки внутрь.
В салоне установлены 7-дюймовая виртуальная панель приборов и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Под ними расположены физические кнопки для управления функциями автомобиля.
FAW Bestune M9 оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.Важно
Цены и дата выхода минивэна пока неизвестны. Ожидается, что начальная цена составит около 37 тысяч долларов.
Ранее Фокус рассказал, что китайский бренд Nio представил электрический универсал ET5 Kombi.