Китайцы показали большой семиместный минивэн с богатым оснащением (фото)

FAW Bestune M9 предлагает просторный и практичный салон с тремя рядами сидений. Во внутренней отделке используется кожа и пластик.

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В Китае рассекретили новый большой семиместный минивэн FAW Bestune M9, который обладает богатым оснащением. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Новый минивэн станет самым большим автомобилем в линейке Bestune. Он отличается стильным дизайном и просторным интерьером.

Спереди расположена массивная решетка радиатора с узкими фарами, соединенными светодиодной полосой. Сзади расположены большие задние фонари, между которыми разместилась хромированная вставка.

FAW Bestune M9 получил множество хромированных вставок на кузове Фото: DongCheDi

Минивэн получил необычные задние стойки, которые создают эффект подвесной крыши. Также сбоку есть множество изгибов, которые визуально делают модель "стройнее".

Габариты FAW Bestune M9:

длина — 5280 мм;

ширина — 2005 мм;

высота — 1945 мм;

колесная база — 3200 мм.

Внутри минивэна могут разместиться семь пассажиров. На втором ряду расположены два капитанских кресла с подставкой для ног, а на третьем ряду — трехместный диван.

Интерьер минивэна рассчитан на семь посадочных мест Фото: DongCheDi

Интерьер выполнен из кожи и пластика. Задние двери имеют раздвижной механизм для удобства посадки внутрь.

В салоне установлены 7-дюймовая виртуальная панель приборов и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Под ними расположены физические кнопки для управления функциями автомобиля.

В салоне FAW Bestune M9 установлены два больших дисплея Фото: DongCheDi

FAW Bestune M9 оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

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Цены и дата выхода минивэна пока неизвестны. Ожидается, что начальная цена составит около 37 тысяч долларов.

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