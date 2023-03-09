Китайцы представили электрический универсал с запасом хода 1000 км для рынка Европы (фото)

Nio ET5 Kombi сперва появится на европейском рынке, а затем и в Китае. Электрический универсал предлагает передовые технологии безопасности и огромный запас хода на одном заряде.

Related video

Китайский бренд Nio представил электрический универсал ET5 Kombi. Он обладает впечатляющими характеристиками и ориентирован на европейский рынок. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Дизайн Nio ET5 Kombi практически полностью повторяет одноименный седан. Спереди расположены узкие ходовые огни, под которыми находятся фары.

Задние фонари выполнены в виде узкой светодиодной полосы. Универсал отличается наличием спойлера, который установлен на задней двери багажника.

Сзади Nio ET5 Kombi появился небольшой спойлер Фото: MIIT China

На крыше разместили датчик лидар и камеры. Они используются системой автономного вождения и способны распознавать препятствия.

Габариты Nio ET5 Kombi:

длина — 4790 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1499 мм;

колесная база — 2888 мм.

Электромобиль получился довольно тяжелым. Его снаряженная масса составляет от 2195 до 2245 кг. Полная масса уже достигает 2730 кг.

Интерьер Nio ET5 Kombi будет идентичен седану Фото: NIO

На Nio ET5 Kombi, как и на седане, будет доступна технология быстрой замены батареи. Всего предложені три варианта емкости аккумуляторов:

75 кВт∙ч — запас хода 550 км;

100 кВт∙ч — запас хода 700 км;

150 кВт∙ч — запас хода 1000 км.

Доступные опции экстерьера для Nio ET5 Kombi Фото: MIIT China

Nio ET5 Kombi оснащается двумя электромоторами на передней и задней осях. Их совокупная мощность составляет 490 л.с.

Важно

В Китае презентовали семейный электрокар по цене "Дастера" с запасом хода 600 км (фото)

Модель будет доступна с огромным разнообразием различных опций. Ожидается, что начальная цена электрического универсала в Европе составит более $51,5 тысячи.

Ранее Фокус писал, что в Китае дебютировал новый кроссовер Shenlan S7, в разработке которого участвовала компания Huawei.