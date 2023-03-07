С прицелом на Европу: представлен новый конкурент Tesla от Huawei (фото)

Shenlan S7 — пятиместный купе-кроссовер с динамичным дизайном. Модель предложат в гибридном и электрическом исполнении.

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В Китае дебютировал новый Shenlan S7. Кроссовер поступит в продажу по цене от 150 000 юаней ($23 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Бренд Shenlan является совместным проектом Changan и Huawei. В планах его создателей – выход на рынок Европы, а в перспективе модель модель может появиться и в Америке.

[ + – ] Модель предложат в гибридном и электрическом исполнении Фото: CarNewsChina

Shenlan S7 – стильный купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", покатая аркообразная крыша и изогнутая оконная линия. По размерам авто сопоставимо с Tesla Model Y.

[ + – ] Авто отличается стремительным дизайном Фото: CarNewsChina

Габариты Shenlan S7 2023:

Длина – 4750 мм

Ширина – 1930 мм

Высота – 1625 мм

Колесная база – 2900 мм

[ + – ] В салоне отсутствует панель приборов Фото: CarNewsChina

Салон Shenlan S7 также выполнен в духе Tesla Model Y. У авто нет панели приборов, а все показания выведены на центральный дисплей. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Естественно, мультимедийную систему разрабатывали специалисты Huawei. В подголовники передних кресел вмонтированы динамики аудиосистемы.

Электромобиль Shenlan S7 предложат в версиях на 218 и 258 л. с. Максимальная скорость у них ограничена на 180 км/ч, а запас хода составляет 520 и 620 км, соответственно.

[ + – ] В подголовники кресел вмонтированы динамики Фото: CarNewsChina

Кроме того, будет доступен подзаряжаемый гибрид с 238-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым двигателем на 95 л. с. Он расходует 5,7 л/100 км и может проехать 160 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что гибридные кроссоверы от Huawei появились и в Украине.