З прицілом на Європу: представлений новий конкурент Tesla від Huawei (фото)

Shenlan S7 — п'ятимісний купе-кросовер з динамічним дизайном. Модель запропонують у гібридному та електричному виконанні.

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У Китаї дебютував новий Shenlan S7. Кросовер надійде у продаж за ціною від 150 000 юанів ($23 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Бренд Shenlan є спільним проєктом Changan та Huawei. У планах його творців — вихід на ринок Європи, а в перспективі модель може з'явитися і в Америці.

[ + – ] Модель запропонують у гібридному та електричному виконанні Фото: CarNewsChina

Shenlan S7 — стильний купе-кросовер з обтічний дизайн. У нього виражений "ніс", похилий аркоподібний дах і вигнута віконна лінія. За розмірами авто можна порівняти з Tesla Model Y.

[ + – ] Авто відрізняється стрімким дизайном Фото: CarNewsChina

Габарити Shenlan S7 2023:

Довжина — 4750 мм

Ширина — 1930 мм

Висота — 1625 мм

Колісна база — 2900 мм

[ + – ] У салоні відсутня панель приладів Фото: CarNewsChina

Салон Shenlan S7 також виконаний у дусі Tesla Model Y. Авто не має панелі приладів, а всі показання виведено на центральний дисплей. Також передбачено проєкцію на лобове скло. Звичайно, мультимедійну систему розробляли фахівці Huawei. У підголівники передніх крісел вмонтовано динаміки аудіосистеми.

Електромобіль Shenlan S7 запропонують у версіях на 218 та 258 к. с. Максимальна швидкість вони обмежена на 180 км/год, а запас ходу становить 520 і 620 км, відповідно.

[ + – ] У підголівники крісел вмонтовано динаміки Фото: CarNewsChina

Крім того, буде доступний гібрид, що заряджається, з 238-сильним електромотором і 1,5-літровим бензиновим двигуном на 95 к. с. Він витрачає 5,7 л/100 км і може проїхати 160 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що гібридні кросовери від Huawei з'явилися і в Україні.