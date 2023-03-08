В Китае презентовали семейный электрокар по цене "Дастера" с запасом хода 600 км (фото)

GAC Aion Y Younger отличается оригинальным футуристическим дизайном и просторным трансформируемым салоном. На выбор предложат версии модели мощностью 136 и 204 л. с.

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Китайский концерн GAC презентовал электрокар Aion Y Younger. Минивэн поступает в продажу по цене от 119 800 юаней ($17 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] За доплату предложены яркие вставки на кузов

Новый GAC Aion Y Younger – усовершенствованная версия электромобиля, выпускаемого с 2020 года. Минивэн отличается футуристическим дизайном с большим углом наклона лобового стекла, оригинальными Т-образными фарами и расширенными колесными арками. За доплату доступны 19-дюймовые диски и яркие накладки на кузов.

[ + – ] Можно выбрать версии с запасом хода 430 и 610 км

Размеры GAC Aion Y Younger:

Длина – 4535 мм

Ширина – 1870 мм

Высота – 1650 мм

Колесная база – 2750 мм

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В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высоким тоннелем и могут раскладываться. Среди опций есть парковочный автопилот, электроприводы сидений и двери багажника.

[ + – ] В салоне установлен большой тачскрин

Китайский электромобиль GAC Aion Y Younger получил новый 136-сильный мотор и литий-железофосфатную батарею на 51,9 кВт∙ч, а его запас хода составляет 430 км. Также в скором времени появится более "дальнобойный" 204-сильный вариант Plus, способный проехать 610 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что GAC выпустит мощный спортивный седан по цене Skoda Octavia.