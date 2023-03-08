У Китаї презентували сімейний електрокар за ціною "Дастера" із запасом ходу 600 км (фото)
GAC Aion Y Younger відрізняється оригінальним футуристичним дизайном і просторим салоном, що трансформується. На вибір запропонують версії моделі потужністю 136 та 204 к. с.
Китайський концерн GAC презентував електрокар Aion Y Younger. Мінівен надходить у продаж за ціною від 119 800 юанів ($17 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий GAC Aion Y Younger – вдосконалена версія електромобіля, що випускається з 2020 року. Мінівен відрізняється футуристичним дизайном з великим кутом нахилу лобового скла, оригінальними Т-подібними фарами та розширеними колісними арками. За доплату доступні 19-дюймові диски та яскраві накладки на кузов.
Розміри GAC Aion Y Younger:
- Довжина – 4535 мм
- Ширина – 1870 мм
- Висота – 1650 мм
- Колісна база – 2750 мм
У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрин. Передні сидіння розділені високим тунелем та можуть розкладатися. Серед опцій є паркувальний автопілот, електроприводи сидінь та двері багажника.
Китайський електромобіль GAC Aion Y Younger отримав новий 136-сильний мотор та літій-залізофосфатну батарею на 51,9 кВт∙год, а його запас ходу становить 430 км. Також незабаром з'явиться більш "дальнобійний" 204-сильний варіант Plus, здатний проїхати 610 км. без підзарядки.
Раніше Фокус повідомляв, що GAC випустить потужний спортивний седан за ціною Skoda Octavia.