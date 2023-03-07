П'ять метрів довжини та розкішний салон: представлений найбільший кросовер від Chery (фото)

Новий Exeed VX запропонований у версіях на 6 і 7 місць. Салон кросовера оброблений шкірою, а передні та задні крісла отримали підігрів і вентиляцію.

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Опубліковано офіційні фото нового Exeed VX. Великий сімейний кросовер від преміального підрозділу Chery презентують у квітні на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] На передній панелі встановили відразу три дисплеї Фото: Chery

Кросовер Exeed VX пройшов серйозну модернізацію. Він отримав величезну решітку радіатора, нові довгасті фари та змінені ліхтарі. Це, як і раніше, найбільший кросовер Chery — він досягає 4 970 мм у довжину при колісній базі в 2 900 мм, а його маса становить 1 827 кг.

Салон Exeed VX 2023 зазнав більш радикальних змін. В авто повністю нові кермо та передня панель. Встановлено одразу три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира.

Поряд зі стандартним семимісним варіантом тепер буде запропоновано розкішну шестимісну версію. В цьому випадку на другому ряду встановлені окремі крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, а передні сидіння отримали ще масаж. В обробці використана шкіра.

[ + – ] Модель запропонована у версіях на 6 та 7 місць Фото: Chery

Кросовер Exeed VX збереже 2,0-літровий 261-сильний турбомотор і повний привід, але отримає новий 8-ступінчастий автомат. Згодом лінійку моделі поповнить гібридна версія.

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На китайському ринку кросовер (там він відомий під назвою Lanuye) надійде у продаж із травня за ціною від 31 000 доларів. Пізніше розпочнеться експорт моделі в інші країни.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery також презентували доступніший семимісний кросовер Tiggo 9.

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