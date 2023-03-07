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П'ять метрів довжини та розкішний салон: представлений найбільший кросовер від Chery (фото)

Кросовер Chery Exeed VX, Кросовер Chery, Exeed VX, Chery Exeed, новий Chery Exeed, новий Exeed VX, Exeed VX 2023
Фото: Chery | Новий Exeed VX впізнається за величезною решіткою радіатора

Новий Exeed VX запропонований у версіях на 6 і 7 місць. Салон кросовера оброблений шкірою, а передні та задні крісла отримали підігрів і вентиляцію.

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Опубліковано офіційні фото нового Exeed VX. Великий сімейний кросовер від преміального підрозділу Chery презентують у квітні на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Chery Exeed VX, Кросовер Chery, Exeed VX, Chery Exeed, новий Chery Exeed, новий Exeed VX, Exeed VX 2023 Fullscreen
На передній панелі встановили відразу три дисплеї
Фото: Chery

Кросовер Exeed VX пройшов серйозну модернізацію. Він отримав величезну решітку радіатора, нові довгасті фари та змінені ліхтарі. Це, як і раніше, найбільший кросовер Chery — він досягає 4 970 мм у довжину при колісній базі в 2 900 мм, а його маса становить 1 827 кг.

Салон Exeed VX 2023 зазнав більш радикальних змін. В авто повністю нові кермо та передня панель. Встановлено одразу три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира.

Поряд зі стандартним семимісним варіантом тепер буде запропоновано розкішну шестимісну версію. В цьому випадку на другому ряду встановлені окремі крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, а передні сидіння отримали ще масаж. В обробці використана шкіра.

Кросовер Chery Exeed VX, Кросовер Chery, Exeed VX, Chery Exeed, новий Chery Exeed, новий Exeed VX, Exeed VX 2023 Fullscreen
Модель запропонована у версіях на 6 та 7 місць
Фото: Chery

Кросовер Exeed VX збереже 2,0-літровий 261-сильний турбомотор і повний привід, але отримає новий 8-ступінчастий автомат. Згодом лінійку моделі поповнить гібридна версія.

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На китайському ринку кросовер (там він відомий під назвою Lanuye) надійде у продаж із травня за ціною від 31 000 доларів. Пізніше розпочнеться експорт моделі в інші країни.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery також презентували доступніший семимісний кросовер Tiggo 9.

Також ми писали, що Chery створили недорогого конкурента Ford Bronco та Land Rover Defender.