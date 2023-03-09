Китайці представили електричний універсал із запасом ходу 1000 км для ринку Європи (фото)

Nio ET5 Kombi спершу з'явиться на європейському ринку, а потім і в Китаї. Електричний універсал пропонує передові технології безпеки та величезний запас ходу на одному заряді.

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Китайський бренд Nio презентував електричний універсал ET5 Kombi. Він має вражаючі характеристики та орієнтований на європейський ринок. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Дизайн Nio ET5 Kombi практично повністю повторює однойменний седан. Попереду розташовані вузькі ходові вогні, під якими знаходяться фари.

Задні ліхтарі виконані у вигляді тонкої світлодіодної лінії. Універсал відрізняється наявністю спойлера, який встановлений на задніх дверях багажника.

Позаду Nio ET5 Kombi з'явився невеликий спойлер Фото: MIIT China

На даху розмістили датчик лідар та камери. Вони використовуються системою автономного водіння та здатні розпізнавати перешкоди.

Габарити Nio ET5 Kombi:

довжина — 4790 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1499 мм;

колісна база — 2888 мм.

Електромобіль вийшов досить тяжким. Його споряджена маса становить від 2195 до 2245 кг. Повна вага вже досягає 2730 кг.

Інтер'єр Nio ET5 Kombi буде ідентичним седану Фото: NIO

На Nio ET5 Kombi, як і на седані, буде доступна технологія швидкої заміни батареї. Усього запропоновано три варіанти ємності акумуляторів:

75 кВт∙год — запас ходу 550 км;

100 кВт∙год — запас ходу 700 км;

150 кВт∙год — запас ходу 1000 км.

Доступні опції екстер'єру для Nio ET5 Kombi Фото: MIIT China

Nio ET5 Kombi оснащується двома електромоторами на передній та задній осях. Їхня сукупна потужність складає 490 к.с.

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Модель буде доступна з величезною різноманітністю різних опцій. Очікується, що початкова ціна електричного універсала в Європі складе понад 51,5 тисячі доларів.

Раніше Фокус писав, що в Китаї дебютував новий кросовер Shenlan S7, у розробці якого брала участь компанія Huawei.